Šok u kanjonu Neretve: Pronađen kostur medvjeda, rijeka promijenila boju

Fondacija ACT upozorila je na zabrinjavajuće promjene u gornjem toku rijeke Neretve, navodeći da je nekada prepoznatljiva smaragdna rijeka danas tamnosmeđe boje te zatražila hitnu i nezavisnu analizu mogućeg zagađenja.

Tim naučnika s nekoliko austrijskih univerziteta sredinom jula obišao je gornji tok Neretve, na području od lokaliteta Nedavić do mašinske zgrade Hidroelektrane „Ulog“ kod Kalinovika.

Tokom obilaska, kako navode iz Fondacije ACT, uočena je tamnosmeđa boja vode, koja podsjeća na boju čaja. Prema njihovim pretpostavkama, uzrok bi mogli biti oksidi željeza, ali ističu da je neophodno provesti stručna ispitivanja kako bi se utvrdio pravi razlog promjene.