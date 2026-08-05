Šok u kanjonu Neretve: Pronađen kostur medvjeda, rijeka promijenila boju

Fondacija ACT upozorila je na zabrinjavajuće promjene u gornjem toku rijeke Neretve, navodeći da je nekada prepoznatljiva smaragdna rijeka danas tamnosmeđe boje te zatražila hitnu i nezavisnu analizu mogućeg zagađenja.
Tim naučnika s nekoliko austrijskih univerziteta sredinom jula obišao je gornji tok Neretve, na području od lokaliteta Nedavić do mašinske zgrade Hidroelektrane „Ulog“ kod Kalinovika.
Tokom obilaska, kako navode iz Fondacije ACT, uočena je tamnosmeđa boja vode, koja podsjeća na boju čaja. Prema njihovim pretpostavkama, uzrok bi mogli biti oksidi željeza, ali ističu da je neophodno provesti stručna ispitivanja kako bi se utvrdio pravi razlog promjene.
Osim promjene boje rijeke, naučnici su primijetili izuzetno mali broj sitnih riba, dok beskralježnjaka gotovo da nije bilo. Tokom obilaska kanjona naišli su i na dio kostura medvjeda.
Iz Fondacije ACT poručuju da im uzrok, kako navode, očiglednog zagađenja gornjeg toka Neretve nije poznat te pozivaju nadležne institucije da hitno provedu nezavisnu analizu i rezultate javno objave.
Podsjetili su i na masovni pomor ribe i drugog živog svijeta u gornjem toku Neretve iz septembra 2025. godine, navodeći da još očekuju da nadležne institucije utvrde uzrok tog događaja i pokrenu postupke protiv odgovornih.
– To su iste institucije od kojih smo očekivali da će utvrditi uzrok masovnog pomora ribe i ostalog živog svijeta u gornjem toku Neretve u septembru 2025. godine i podići optužnice protiv odgovornih za taj ekocid – saopćili su iz Fondacije ACT.
Upozoravaju da stanje rijeke zahtijeva hitnu reakciju nadležnih kako bi se utvrdilo da li je riječ o prirodnoj pojavi ili ozbiljnom ekološkom incidentu koji prijeti jednom od najvažnijih riječnih ekosistema u Bosni i Hercegovini.