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VREMENSKA PROGNOZA

Vrućine ne popuštaju: Danas u BiH i do 40 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme

Danas u BiH sunčano i veoma vruće,. Avaz

Avaz.ba

prije 1 sat 10 minuta

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz temperature koje će u pojedinim krajevima dostići čak 40 stepeni Celzijusa.

Tokom drugog dijela dana očekuje se mala do umjerena oblačnost, dok su u poslijepodnevnim satima mogući rijetki lokalni pljuskovi na području Hercegovine i jugozapada Bosne.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine. U Bosni će puhati istočni i sjeveroistočni vjetar, dok će u Hercegovini dominirati jugo.

Jutarnje temperature zraka uglavnom će se kretati između 15 i 20 stepeni, a na jugu zemlje do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura bit će između 34 i 40 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu će prijepodne biti sunčano, dok se u drugom dijelu dana očekuje mala do umjerena oblačnost. Jutarnja temperatura iznosit će oko 17 stepeni, a dnevna će se popeti do približno 35 stepeni.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRUĆINE
# DNEVNI AVAZ
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