Gorana Kurteš Hujić, novinarka: Ukinula bih politiku

Ime i prezime: Gorana Kurteš Hujić.

Datum i mjesto rođenja: 24. mart, Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Umijem se i napravim kafu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Fokusirala bih se na vlastiti biznis.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinar, kako tada, tako i sada.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Telefon.

Najdraža pjesma: Ima ih više.

Šta gledate na televiziji: Filmove i serije na Netflixu.

Šta Vas nervira: Primitivizam, politika, stanje grada Sarajeva.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Sve što dobijem od svojih sinova.

Čega se plašite: Učim da se ne plašim.

S kim najradije pijete kafu: S mamom, suprugom i mojih 5 cura (znaju one koje su).

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Bež.

Ko Vam je uzor: Nemam uzora.

Najdraži pisac: Meša Selimović.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Ukinula politiku, ispravila sve nepravde, učinila sve da ljudi budu zdravi, sretni i zadovoljni.

Omiljeni muzičar ili bend: „Plavi orkestar“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Iznenada jednog ljeta“, Džuli Džejms (Julie James).

Tim za koji navijate: Željo.

Omiljena narodna izreka: „Ne dam nama, pa nek' ide glava“ i „Dobro se dobrim vraća“.

Koje pitanje najviše mrzite: Svako koje zadire u duboku intimu.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Volim filmove sa Sandrom Bulok (Bullock).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Španiju.