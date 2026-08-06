Gorana Kurteš Hujić, novinarka: Ukinula bih politiku

Ime i prezime: Gorana Kurteš Hujić.
Datum i mjesto rođenja: 24. mart, Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Umijem se i napravim kafu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Fokusirala bih se na vlastiti biznis.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinar, kako tada, tako i sada.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Telefon.
Najdraža pjesma: Ima ih više.
Šta gledate na televiziji: Filmove i serije na Netflixu.
Šta Vas nervira: Primitivizam, politika, stanje grada Sarajeva.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Sve što dobijem od svojih sinova.
Čega se plašite: Učim da se ne plašim.
S kim najradije pijete kafu: S mamom, suprugom i mojih 5 cura (znaju one koje su).
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Bež.
Ko Vam je uzor: Nemam uzora.
Najdraži pisac: Meša Selimović.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Ukinula politiku, ispravila sve nepravde, učinila sve da ljudi budu zdravi, sretni i zadovoljni.
Omiljeni muzičar ili bend: „Plavi orkestar“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Iznenada jednog ljeta“, Džuli Džejms (Julie James).
Tim za koji navijate: Željo.
Omiljena narodna izreka: „Ne dam nama, pa nek' ide glava“ i „Dobro se dobrim vraća“.
Koje pitanje najviše mrzite: Svako koje zadire u duboku intimu.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Volim filmove sa Sandrom Bulok (Bullock).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Španiju.