Pojačan saobraćaj širom BiH, najduža čekanja na izlazu iz zemlje

Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se danas na prilazima većim gradovima, autoputevima i magistralnim cestama koje vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji i duža čekanja na najopterećenijim dionicama.

Iz BIHAMK-a apeluju na vozače da na put kreću odmorni, uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na cestama i graničnim prijelazima. Također, podsjećaju da su strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje ključni za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja.

Najduže kolone formirane su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Zbog izgradnje poddionice autoceste Nemila – Vranduk i dalje je zatvorena poddionica Golubinja – Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Radovi su u toku i na autocesti A-1, gdje je zbog sanacije kolovoza zatvorena dionica Lašva – Kakanj u dužini od šest kilometara, pa se vozila kreću dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom. Na dionici Sarajevo zapad – Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila obustava i dalje na snazi.

Usporeno se saobraća i na prevoju Romanija, na magistralnoj cesti Podromanija – Sumbulovac, gdje se izvode radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila, uz povremene obustave.

Na magistralnoj cesti Sarajevo – Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se jednom trakom. Naizmjenično jednom trakom vozi se i na dionicama Crna Rijeka – Jajce, u mjestu Podmilačje, te Konjic – Jablanica, na Ribićkom mostu.

Iz BIHAMK-a upozoravaju i da su zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES) moguća duža zadržavanja na pojedinim graničnim prijelazima.

Podsjećaju i da je granični prijelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prijelazu Šepak i dalje zabranjen saobraćaj za teretna vozila.