Boutros Ghali je mogao umanjiti tragediju Bosne

Na vijest da je umro šesti po redu generalni sekretar Ujedinjenih naroda, Boutros Boutros Ghali, mnogi su se, siguran sam, prvo prisjetili njegove “bosanske afere”. Ali, svođenje njegovog diplomatskog opusa u okvire, čak i ogromnih gabarita bosanske tragedije – nije više od historijske epizode iz života ovog bivšeg ministra vanjskih poslova Egipta i veoma uglednog profesora pariške Sorbne, gdje je svoju prvu doktorsku titulu iz međunarodnog prava stekao još 1949.

Ipak, Ghalijeva smrt naprosto priziva dodatno redanje fakata, posebno oko njegovog “bosanskog angažmana” UN-u. Korisno je to za Bosnu i Hercegovinu, upravo sada, kada je sve manje iskoristive intitucionalne memorije o ratu protiv Bosne. Ta bi se povijest pak, morala znati, a onda koristiti bez ikave revizionističke zadrške i radi punog balkanskog izbavljenja. Uostalom, kako je to napisao George Orwel: “Najefikasniji način da uništite jedan narod je da poreknete i sravnite njegovo shvatanje sopstvene historije”.

Ghalijeva bosanska karma

Radi se, dakle o seriji događanja s nesagledivim posljedicama, u kojima - Boutros Ghali, iako, nesumnjivo intelektualac svjetskog glasa i znani međunarodni diplomata nije uspio uzdržati očekivanu moralnu jasnoću, upravo oko rata u Bosni, cijelo vrijeme, od 1992 do 1995. I, time, pored ostalih nanio štetu cijelom -- bosanskom narodu.

Doduše, priča o tome je i nešto komplikovanija -- od dvije najpoznatije stavke, koje su mu ispostavljene na historijskoj fakturi s njegovim imenom u zaglavlju.

Na prvom je mjestu, svakako, zagovaranje ostanka embargo na oružje zemljama bivše Jugoslavije, zbog čega je najviše propatila Bosna. Jer, BiH je najviše bila na udaru tada četvrte armije po snazi i naoružanju u Evropi – bivše “JNA” – zapravo, naoružane srpske armade u BiH i Hrvatskoj, čija se agresija na ove dvije zemlje, znamo to, uveliko koordinirala u Beogradu.

Na drugom mjestu je stalno Ghalijevo relativiziranje (u ime UN-a), zagovarane vojne intervencije NATO-a, kojom se moglo spriječiti krvoproliće u BiH.

Iako je Ghali nudio svoje specifično i, donekle antiglobalističko objašnjenje za to, u toku njegovog čelništva UN-om, od januara 1991 do decembra 1996, dogodila su se dva genocida, onaj u Ruandi (1994) i u Srebrenci (1995).

Na njegov njegov očekivani reizbor, drugi petogodišnji mandat (koji je trebao potrajati od 1997 do kraja 2002) glasalo 14 od 15 članica Vijeća sigurnosti UN-a, tada američka ambasadorica u UN-u, Madeleine Albright, 20. novembra 1996, u Vijeću sigurnosti UN-a stavila veto i tako, Ghaliju – uskratila još pet godina na čelu Svjetske organizacije.

Nakon svega desetak mjeseci u svojstvu dopisnika iz UN-a za sve programe Radio Televizije Bosne i Hercegovine (RTVBiH), lično se sjećam jedne epizode, kada je 2.februara 1994, Ghali održao, tek treću konferenciju za novinare, i to, nakon pune dvije godine mandata, ovdje u New Yorku, u Kristalnoj palaći na East Riveru.

Cijelih 45 minuta, koliko je odprilike potrajao susret sa novinarima - bilo posvećeno situaciji u Bosni. U toku obraćanja novinarima Boutros Ghali je već tada potvrdio reputaciju nekoga, ko nameće svoje, čak ideološko mišljenje, nasuprot već postignutoj jasnoći oko kalvarije u bivšoj Jugoslaviji, u Bosni i Hrvatskoj prije svega.

Sjećam se, “The New York Times” je to tada stavio u fijoku Ghalijeve nelogične “uzdržanosti prema korišćenju kaznenih i strateških zračnih napada u Bosni i Hercegovini”.

Tvrdoglavi antiglobalista

Pokušao je, doduše, na toj press-konferenciji saprati sa sebe “image” nekoga ko stoji na putu da se srpska armada zaustavi u Bosni, na jedini mogući način – napadom iz zraka. Ali, je bio jasan u svom stavu, protiveći se da se (zapadna) vojna interevncija dogodi, iaoko je ona itekako bila moguća. Jer, ona bi, zasigurno spriječila daljnje stradanje u BiH, kao što se to potvrdilo na Kosovu 1999, kada je NATO zaustavio egzodus tamošnjih Albanaca.

Zbog uspjeha NATO-a na Kosovu i, iz ove perspektive, Boutros Ghali oko Bosne baš nije bio ubjedljiv!

Umjesto toga – otvoreno je insitirao na održavanju oružanog embarga, koji je kako je to NY Times formulirao – najviše štete nanio bosanskim muslimanima. Sjećam se i kako je to otvorilo niz špekulacija, vezanih za Ghalijevo drugovanje sa srbijanskim diplomatama, poput partija tenisa sa ambasadorom krnje Jugoslavije u UN-u, Dragomirom Đokićem, do njegove, navodne naklonosti prema bosanskim Srbima, jer Ghali je bio egipatski Kopt. No, to je, naravno historijski redukcionizam, koji tek daje povijesnu aromu vremenu koga se opet neminovno prisjećamo zbog Boutrosovog odlaska sa historijske scene.

Na toj je press-konferenciji (1994), Ghali u prvi plan stavio saznanja da su hrvatski vojnici prešli granicu i ušli u BiH. I time, kao da je počela – era dugogodišnjeg relativiziranja srbijanske agresije na Bosnu i izjednačavanju s “agresijom hrvatske vojske”, uz medijsku zbunjenost oko toga na međunarodnoj sceni. A to je, bosanski rašomon – u očima mnogih pretvaralo u - iz Beograda zagovaranu sliku o “gradjanskom ratu u BiH”.

Alija Izetbegović i Boutros Boutros Ghali u Ženevi 1992. godine

U New Yorku je Ghali apelirao kako je jedini način za riješavanje rata u BiH, od strane UN-a sponzorisani mirovni pregovori u Ženevi, na kojima je već učestvovala najviša bh. delegacija s predsjednikom Republike Bosne i Hercegovine Alijom Izetbegovićem na čelu.

Neprijateljstvo s Amerikom

Ghali je ponudio i svoje predviđanje da će zemlje poput SAD, koje su se tada usprotivile njegovom prijedlogu preventivnih mirovnih operacija -- “jednog dana prigrliti njegovu ideju” – nasuprot intervencionizmu, za koji je Washington, u tada monopolarnom svijetu pokazivao sve više apetita.

Počelo je to biti viđenje, koje je vrlo primjetno bivalo suprotno stajalištima, tada, apsulutno najmoćnijih Amerikanaca, donekle, – “opijenih” u vlastitom trijumfalizmu, kako to navode i zapadni historičari - u knjizi “Trijumfalizam Hladnog rata” (“Cold War Triumphalism: The Misuse of History After the Fall of Communism” – uredila Ellen Schrecker, objavljeno, 2002.godine).

Ghalijeve riječi o embargu na oružje za BiH i Hrvatsku postale su tako narativ – s kojim je on postao i glavna UN opozicija administraciji u Washingtonu. Clintonova Bijela kuća, tada je važila za glavne zaštinike bh. i hrvatske državne nezavisnosti, koju je trebalo očuvati od srpske agresije iz vana i iznutra, pa su to bili odlučujući negativni poeni za tadašnjeg šefa UN-a.

Istini za volju historija je Ghaliju zbog toga dala pretjerano negativnu ocjenu.

Jer, godinu i po kasnije, predsjednik Bill Clinton je, 13.augusta 1995, u toku priprema za zaustavljanje rata u BiH i otvaranja dejtonskih pregovora – i sam stavio veto na rezoluciju oba doma američkog Kongresa, kojom je izglasano ukidanje embarga na oružje (“arms embargo”) za BiH.

Ipak, sva američka štampa, uključujući i ovog dopisnika, koji je “iz petnih žila” (kako me opisao, tada sarajevski dječak pod kišom granata u Sarajevu, sada poznati kolumnista Emir Imamović Pirke) sugerirala, da je Ghali - “glavni krivac” za nepodizanje tog embarga, kao da je sva moć ovog svijeta bila u njegovim rukama. A nije!

"Ako pitate za moj liči savjet", rekao je tada Ghali (prema trnskriptu konferencije za novinare u UN-u), "ja vjerujem, da to može biti opasno, jer će dobaviti više oružja - što taj regon može otvoriti prema stvarnom ratu”, rekao je 2. februara 1994, Boutros Ghali.

Oko vojne intervencije u Bosni, Ghali se također protivio cijelo vrijeme. No, i tu bi se mogla sastaviti donekle drugačija historijska inventura, ako bi se dublje proanalizirala stvarna spremnost NATO-a, da interveniše u BiH u periodu 1992 do 1995 godine.

Uglavnom, ostale su upamćene medijske slike u kojoj je Ghali prilično pristrasno bio na strani njegovog specijalnog izaslanika u BiH, koji je zapravo bio pozvan da zatraži zračnu podršku NATO avijacije, a nije.

Japanac, Yasushi Akashi, slikao se kako sa Ratkom Mladićem, kako šenluči negdje uz Drinu, u doba kada je ova najduža bosanska rijeka postajala još jednom grobinica za mnoge Bosance. Radilo se o bh. muslimanima u pogrešnom historijskom kontekstu, koje je Ratko Mladić nazivao Turcima i, kojima je želio da se osveti koristeći taj predtekst za otimanje njihove zemlje i njihovo protjerivanje na sve krajeve svijeta. Za čudo, intelektualac svjetskog glasa – Boutros Ghali nije znao, ili nije htio da razumije taj “jednostavni” krvavi kontekst, koga su, neki drugi oko njega, već usporedjivali s onim što je učinjeno evropskim Jevrejima u Drugom svjetskom ratu.

Zapravo, historija je zapisala kako je Akashi veoma nespretno, bio spreman da žrtvuje dugoročnu stratešku sigurnost jednog dijela bosanskog stanovništva (Bošnjaka u istočnoj Bosni) – dok je pokušavao da dogovori oslobađanje kanadskih UN mirovnjaka, koje su Mladićeve snage, praktično, već tada zaglavile u Srebrenici, kako je to javio, opet NY Times.

Propuštena šansa

Ghali je tada izgledao ne samo preplašen zbog situacije u Bosni, već i intelektualno osoran, diplomatski nedokučiv, ali i politički pogrešan. Kao najviši autoritet svjetske diplomatije – propustio je da zatraži NATO vojnu intervenciju u BiH, iako mu je Vijeće sigurnosti UN-a dalo puni mandat za to.

Pored svega, imao je i izvještaj iz prve ruke, koji mu je prezentirao predsjednik Vijeća sigurnosti, venecuelanski ambasador Diego Arria, koji je od 22. do 27. aprila 1993, predvodio najvišu delegaciju UN-a u BiH, uz posjetu Srebrenici. Već tada je Arria rekao -- “u Srebrenici se događa usporeni (slow motion) genocid”! Boutros je te riječi drsko ignorisao – i zato je to i najveća Boutrosova greška.

Umjesto toga, novinarima je na pomenutoj konferenciji za tisak rekao: “Ja nisam na kraju lanca komande”, kada je upotreba superiorne NATO zračne sile u pitanju.

Time je samo relativizirao ulogu UN-a, koja je, u julu 1995, kao što je to zvanično priznao Ghalijev nasljdnik Kofi Annan, u izvještaju o Srebrenici 1999, stvorena tamna mrlja, koji će -- za sva vremena, kao zloduh proganjati Ujedinjene narode.

Sarajlije se sjećaju i Ghalijeve posjete njihovom gradu za Novu godinu 1993. Tada su na ulicama bosanske prijstolnice, pod opsadom, već devet mjeseci, izviždali generalnog sekretara UN-a, jer je zagovarao nekakve čudne “pacifističke” riječi, a ne upotrebu vojne sile, koja bi jedina “mogla stati ukraj srpskoj agresiji”, kako je to javio NY Times.

Ostala je jedna orginalna UN fotografija Ghalija pod plavim šlemom, koji je prema novinskim izvještajima iz Sarajeva – “pokušao da se suprotstavi valovima emocija u krvavoj bosanskoj prijestolnici s tom hladnom logikom. Ali, u tome nije uspio”.

Ustvari, na sebe je samo navukao dodatni bijes, kad je u Sarajevu rekao kako je u nekim dijelovima svijeta, spominjuči Somaliju, više patnje nego u Bosni. Ghali je, izvjestili su američki novinari, izgledao “nepogođen” s onim što je vidio u Sarajevu, iako je posjetio sarajevsku bolnicu Koševo, podsjećajući novinare na svoje iskustvo, sa ništa manje tragičnog Bliskog istoka.

Vispreni Ejup Ganić, tada podpredsjednik RBiH, Ghaliju je tada priredio malu zamku, izvodeći ga iz kolone armiranih auta - da ga izravno suoči sa uznemirenim građanima Sarajeva. Tada je Ghali morao vidjeti dio grada u kojem je skoro svaka zgrada, već bila oštećena od granata, rafala teškog naoružanja i neumoljivih snajpera sa položaja srpske vojske iznad Sarajeva. Ghali, koga je u stopu pratio njegov specijalni izaslanik za bivšu Jugoslaviju, bivši američki državni tajnik Cyrus Vance, ponavljao je, kako samo nova runda pregovora u Ženevi, a ne vojna intervencija može spasiti Bosnu.

Upozorenje iz CIA-e

Interesantna je ta relacija između Amerikanaca i Boutrosa Ghalija. Američko uvažavanje prema njemu, prvo je krenulo, kada ga je nasljednik legendarnog egipatskog predsjednika Gamala Nassera, Anwar Sadat, naimenovao za šefa egipatske diplomatije i, u novembru 1977 poveo sa sobom u Jerusalem. Amerikanci su Ghalija upoznali kao “arhitektu sporazuma” iz Camp Davida, koji je donio mir između Izraela i Egipta. Ghali je radio i za dugogodišnjeg američkog saveznika, predsjednika Hosni Mubaraka, koji ga je promovirao u zamjenika egipatskog premjera. Ujedno, Ghalijeva supruga Liela je iz jedne od najuglednijih egipatskih jevrejskih porodica.

No, uoči njegovog izbora za generalnog sekretara UN-a, u decembru 1991, američki predsjednik George H. Bush (stariji) upozoren je od CIA-e, kako Boutrosov psihološki profil ukazuje da se on “ne može kontrolirati”, te da je “nepredvidljiv”.

Priča o sukobu s Amerikancima dakle, prevazilazi svima znano neslaganje oko Bosne.

Ghali je svojevremeno predložio reformu mirovnih operacija, (za šta mu je u, utorak, 16. februara 2016. odao priznanje i ovaj generalni sekretar UN-a Ban Ki-moom). Radilo se o sistemu “preventivne diplomatije”, kroz izbjegavanje intervencija, ali pripremu “brzih snaga UN-a”, koje bi omogućile da se spriječi sukob u samom startu, a da se niveliranjem poreza u bogatim industrijskim zemljama finasira dejstvo ovih UN snaga. Sve to je, odmah ocjenjeno poptpuno neprihvatljim u Washingtonu, gdje uvjek, posebno u Kongresu postoji opozicija prema UN-u, uz (stalne) prijetnje da će SAD prestati biti glavni finasijer s oko 25 posto udjela u budžetu Svjetske organizacije.

Kada je gospođa Albright, u svom govoru 25 juna 1995, upozorila, kako je to neprihvatljivo, i da Amerika želi da na čelu UN-a vidi nekog standardnog birokratu, a ne revolucionara, svima je bilo jasno da su Ghalijevi UN dani vjerovatno odbrojani. Između redova mu je tada ponuđeno da se vlada u skladu s tim zahtjevima ili da ponudi ostavku. Ghali nije prihvatio ni jedno ni drugo.

Umjesto toga, bosanski je sukob opisao kao “rat bogatih”, okrećući pažnju na Somaliju, u kojoj je, kako je to upozoravao – jedna trećina stanovništva bila u opasnosti da umre, ali ne od rata, već od gladi.

No, otišao je i korak dalje, jer je optužio SAD da su “stajale skrštenih ruku” dok se događao genocid u Ruandi.

Doista, predsjednik Clinton je u svom govoru u Kigaliju, 25.marta 1998, rekao da se moglo spasiti bar 300.000 ljudskih života (od oko 800.000 ubijenih) u genocidu u Ruandi, da su SAD na vrijeme intervenisale i, zbog toga ponudio američko izvinjenje.

Washington je bio ljut i kada je Boutros Ghali, u aprilu 1996, i pored američkog protivljenja – insistirao da se objavi izvještaj UN istraživačke komisije, koja je je zaključila kako Izrael snosi odgovornost za ubistvo oko 100 civila, koji su našli utočište u UN kampu za izbjeglice – Kanaa, u južnom Libanu.

Kada je Albrightova u Vijeću sigurnosti UN-a, pred kraj 1996, podigla visoko ruku, stavljajući veto na drugi mandat Boutrosa Ghalija, izjavila je kako je samo radila po instrukcijama američkog državnog sekretara Warrena Christophera. Bez oklijevanja je priopćila da SAD žele vidjeti izbor novog generalnog sekretara UN-a.

Drama bez pokrića

Bio je to pravi trenutak drame za nas koji smo taj dogadjaj pratili u UN-u, jer tada, 74.godišnji Boutros Ghali, već istog popodneva izjavljuje, da se neće povući s mjesta generalnog sekretara, jer je svih ostalih 14 članica Vijeća sigurnosti, bez obzira na američki veto – glasalo za njegov drugi mandat.

Ipak, povukao se mirno, čak i uz osmjeh, dočekujući, 1. januara 1997, svog nasljednika Kofi Annana bez suviše vidljive gorčine. Trebao je ipak, otići mnogo prije!

Tadeusz Mazowiecki: “Sama stabilnost međunarodnog poretka i principi civilizacije su pod upitnikom preko pitanja Bosne”

Mogao je recimo otići, onda kad mu je njegov specijalni izaslanik za ljudska prava u bivšoj Jugoslaviji, bivši premjer Poljske, upravo zbog nezaustavljenog krvoprolića u Bosni, Tadeusz Mazowiecki, 27.jula 1995, odmah nakon što smo saznali za Srebrenicu kovertirao svoju ostavku.

Mazowiecki je tada, između napisao Ghaliu, “Ponekad ne znam je su li ovo Ujedinjeni narodi ili Liga naroda (formirana 1920, a propala 1935 godine)” -- opisujući svoje duševno stanje nakon što su se UN i svijet (Londonska konferencija) pomirile s činjenicom da UN “sigurnosne zone” nisu ni najmanje bile sigurne za bosanske građane koje je UN trebao zaštiti od Ratka Mladića i njegovih istomišljenika.

“Kao čovjek to ne mogu podnjeti”, napisao je Mazowiecki Boutrosu Ghaliju.

“Želio bih da vjerujem da će ovo biti prelomni trenutak u odnosima Evrope i svijeta prema Bosni”, napisao je u svom pismu ostavke Mazowiecki i upozorio: “Sama stabilnost međunarodnog poretka i principi civilizacije su pod upitnikom preko pitanja Bosne”.

Na koncu, Mazowiecki sasvim otvoreno navodi kako ne može više da se “pretvara” da se ljudska prava štite u Bosni i Hercegovini, kao što to UN čini.

Zato i ovaj novinar ostaje u uvjerenju da je Boutros Boutros Ghali mogao umanjiti, a ponegdje i spriječiti bosansku tragediju, da je htio.

Piše: Erol AVDOVIĆ