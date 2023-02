Izetbegović optužio Hrvatsku: Napadima na BiH želi osigurati izmjenu Izbornog zakona i relativizirati presudu čelnicima Herceg-Bosne

Predsjedništvo SDA najoštrije osuđuje i u cjelosti odbacuje islamofobične napade koji su u posljednje vrijeme dobili na intenzitetu, a dolaze od najviših zvaničnika nekih članica EU kao što su Hrvatska, Austrija i Češka, kazao je Bakir Izetbegović nakon sjednice Predsjedništva SDA, dodajući da su im možda motivi različiti, ali da su posljedice iste.

- A to je da se Bošnjaci u BiH predstave kao nepoželjan i opasan elemenat u Evropi. Bošnjaci su ponosan autohtoni evropski narod koji je i u najtežim vremenima pokazao da su mu strani i ekstremizam i radikalizam, unatoč masovnim zločinima i jedinom genocidu u Evropi od Drugog svjetskog rata do danas izvršenim nad njima - poručio je on.

On je pozvao zvaničnike ovih država da Bošnjake u BiH ne označavaju kao metu i da umjesto toga spriječe bujanje neonacizma i retrogradnih ideologija u vlastitim dvorištima.



- Kada su u pitanju islamofobični napadi koji dolaze od najviših zvaničnika R Hrvatske kao i napadi na prvog predsjednika R BiH Aliju Izetbegovića oni imaju jasne političke ciljeve, a to su da se u procesu izmjena Izbornog zakona BiH izdejstvuju rješenja koja BiH vode u daljnje etničke i teritorijalne podjele, kao i da se u drugi plan stavi i relativizira udruženi zločinački poduhvat u kojem Hrvatska ima značajnu ulogu a za koji je prvostepenom presudom Haškog tribunala najviše vodstvo paratvorevine Herceg Bosne osuđeno na 111 godina zatvora i za koje se očekuje drugostepena presuda.

Pozivamo R Hrvatsku da se prema BiH ne odnosi na ovakav neprimjeren način, jer to može dovesti u pitanje i ugroziti potrebne dobrosusjedske odnose između naših zemalja - rekao je Izetbegović.