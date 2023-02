Na gradilištu "Buroj Cityja" svega 10 radnika: Bajrake su postavili, a kada će graditi, Bog zna!

Za dvadesetak dana navršit će se godina od kada je u Prečkom polju, podno Bjelašnice u općini Trnovo, položen kamen temeljac za samo na papiru grandiozni projekt „Buroj City“ od 4,5 milijardi maraka!



Zovite „Buroj“

Tog 16. septembra Ismail Ahmed, izvršni direktor kompanije „Buroj International Group“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, najavljujući postavljanje temeljca, rekao je da će se graditi 300 vila, četiri hotela, restorani, fontane… Sve će to biti smješteno u centru kompleksa i završeno do 2020. godine.

No, sve je manje nade da će to biti realizirano. Pogotovo nakon posjete „gradilištu“ koje to nije. Reporteri „Dnevnog avaza“ jučer su posjetili ovaj lokalitet, a od naše posljednje posjete, kada su postavili table kako doći do Prečkog polja, promijenilo se to što su u posljednjih nekoliko dana postavili 70 zastava kompanije „Buroj International“ i 23 zastave s grbom općine Trnovo. Ukupno 93.

Na šest objekata za koje su temelji davno izliveni, nekoliko radnika diže zidove. Ali, to nije ni blizu planiranog i atributa najvećeg gradilišta u jugoistočnoj Evropi.

Da se radi o najvećoj iluziji stoljeća, govori i izjava Osmana Smječanina, službenika Općine Trnovo.

- Bajrake su postavili, a kada će graditi, Bog zna. Zovite njih i pitajte – kazao je Smječanin, kojeg smo pozvali u odsustvu SDA-ovog načelnika Ibre Berila.