Čubrilović: Šnjegota će obavljati dužnost glavnog revizora RS do izbora novog

Predsjednik Narodne skupštine RS Nedeljko Čubrilović ocijenio je da je jučerašnja sjednica entitetskog parlamenta, uprkos vanrednim okolnostima, održana po zakonu.

Naredno zasjedanje će se, kaže, odvijati u redovnim uslovima i na dnevnom redu će se naći Izvještaj glavne službe za reviziju o Konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta za prošlu godinu, na čijem razmatranju insistira opozicija.

-To je i nuđeno kada je opozicija postavila uslove, ali su tražili da to bude isključivo na jučer okončanoj sjednici i to je bio kamen spoticanja. Ostali zahtjevi opozicije su prihvaćeni, da se odgovori na neodgovorena pitanja, te da se uputi urgencija 'Službenom glasniku' da objavi neobjavljena akta koja je Narodna skupština donijela, u šta spada i referendum - naveo je.

Glavni revizor RS Duško Šnjegota, čija je ostavka sinoć prihvaćena u parlamentu, obavljat tu dužnost do izbora novog, što, kaže, može da potraje i do godinu dana.

Čubrilović je u izjavi novinarima rekao da su jučerašnji događaji mogli da budu izbjegnuti, da su iz opozicije prihvatili ponuđena kompromisna rješenja.

Komentarišući najave opozicije da će tražiti njegovu smjenu, naveo je da poslanici imaju legitimno pravo da traže promjenu rukovodstva parlamenta, ali da zahtjev da on ode s ove funkcije moraju podnijeti na zakonit način u Narodnu skupštinu i ona će se o tome izjasniti.

Tvrdi i da je udaljavanje opozicije s jučerašnje sjednice Narodne skupštine urađeno u skladu s Poslovnikom parlamenta.

Čubrilović je jučer izrekao mjeru udaljvanja opozicije, jer su fizički spriječili rad parlamenta, nezadovoljni jer je revizorski izvještaj povučen s dnevog reda.

Smatraju da kazna udaljavanja sa sjednice nije izrečena u skladu s Poslovnikom te su najavili osporavanje akata koje je skupštinska većina usvojila bez njihog prisustva.