Sve crnja slika bh. ekonomije: MMF ponovo snizio prognoze rasta BiH

Snižena je i projekcija rasta BiH u narednoj godini. MMF je predviđao rast od 3,5, ali je sada morao umanjiti i tu prognozu za čak 0,9 posto!



Također, MMF predviđa da bi privreda BiH tek 2020. godine mogla zabilježiti rast od tri posto. Sve do tada, prognoze su mračne. No, ni to predviđanje nije nimalo utješno, ako ni zbog čega, ono zbog ambicije priključenja Evropskoj uniji. Da bi se to ostvarilo, privreda BiH mora imati godišnji privredni rast od najmanje šest posto!

U svom velikom istraživanju, MMF je naveo i da će u ovoj, kao i narednoj godini, naša država imati inflaciju, nakon četiri godine deflacije. Ovogodišnji rast cijena bit će nekih 2,3, a u narednoj godini još 1,4 posto. Za Sinišu Vukelića, ekonomskog analitičara i vlasnika portala Capital.ba, prognoze MMF-a su očekivane.

- S politikom javnih finansija kakva se vodi, ovo čak nije ni loše. Ako se radikalnije reforme ne poduzmu, bit će još gore. A vrijeme za reforme su istekle, tek 2019. mogli bismo možda krenuti u to. Između dva izborna ciklusa. Ovo je izgubljeno vrijeme, kao i svih prethodnih godina. Ovu vlast nisu pokrenule ni Njemačka ni Velika Britanija kroz Reformsku agendu, pa ni MMF sa svojim insistiranjima – upozorava on.