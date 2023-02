Prof. dr. Reuf Karabeg sjajnim predavanjem pobrao simpatije na Simpoziju "Estetska medicina"

Kao predsjednik Udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga u BiH, i u ime Poliklinike „Karabeg“, kao pozvani predavač u uvodnom izlaganju prisutnima se obratio prof. dr. Reuf Karabeg.

- Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija je posebna grana medicine, a osobito lica. Na licu se bilo koji deformitet i/ili estetski nedostatak ne mogu prikriti.Stoga je to posebna regija. Uljepšavanje očnih kapaka, zatezanje lica (face lifting), uljepšavanja nosa i niz drugih nepravilnosti na licu ne moramo raditi samo hirurškim putem, sve to možemo raditi i uz komplementarnu pomoć kozmetskih procedura(botoks,fileri,lipofiling,dermoabrazija,PRP metoda).Sve se to radi u BiH ali i poliklinici ,,Karabeg’. Plastični hirurg danas ima puni kapacitet da zadovolji pacijenta .Hirurškim metodama prvenstveno. Ponekad , da bi dobio puno zadovoljstvo pacijenta I potpuni rezultat, sve to može dopuniti i mnogim kozmetskim metodama, što je danas veliki trend u svijetu – kazao je, između ostalog, prof. dr. Karabeg, koji je inače član Svjetskog udruženja plastičnih hirurga (ISAPS) i jedini iz BiH član Američkog udruženja plastičnih hirurga (ASPS).