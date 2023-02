Svjetska banka potvrdila crne prognoze: BiH svrstana među najsiromašnije zemlje u Evropi

Prosječni životni vijek građana Bosne i Hercegovine, prema procjenama Svjetske banke (WB), iznosi 76,3 godine. To je samo jedan od niza detalja iznesenih u studiji o ekonomskim trendovima svijeta. U dijelu koji se odnosi na BiH, potvrđene su sumorne prognoze.

Stručnjaci WB-a navode i da će doznake iz inozemstva održavati u životu veliki broj bh. građana, da će inflacija dosegnuti jedan posto te da se privreda i dalje bori s birokratskim barijerama vlasti, što usporava rast izvoza i zaposlenosti. Posebno se upozorava na opasnost rasta javnog duga. On je sa 30,2 posto 2010. godine, narastao na 41,9 u 2015. te i dalje raste.

Također, WB je ove godine predstavio i rejting ekonomija država svijeta prema BDP-u po stanovniku. U tom istraživanju sve države svijeta podijeljene su u tri kategorije. U prvu kategoriju svrstane su one čiji stanovnici imaju visoka primanja (iznad 12.616 dolara), u drugoj su oni s primanjima između 1.036 i 12.615 dolara, a u trećoj grupi nalaze se države čiji građani zarađuju manje od 1.035 dolara.

Kao i Međunarodni monetarni fond (MMF), WB je revidirao svoju procjenu privrednog rasta za ovu godinu, s tri na 2,8 posto. U Svjetskoj banci nadaju se da će do kraja 2019. rast bruto društvenog proizvoda (BDP) doseći četiri posto, ali i da će u istom periodu plaće ostati niske, a procent siromaštva i nezaposlenosti, posebno kod mladih i žena, biti izrazito visok.

Reformska agenda

- Održiva fiskalna konsolidacija bit će potrebna, ako se želi dug smanjiti na ispod 40 posto BDP-a, što je adekvatno za ekonomije u nastanku koje imaju valutni odbor i ograničen pristup međunarodnom tržištu. Politička nesigurnost mogla bi usporavati provođenje Reformske agende i ona se smatra najvećim rizikom po srednjoročne prognoze – navedeno je u analizi WB-a.

Niske cijene goriva



Zanimljivo je i da stručnjaci WB-a u više navrata, u dijelu analize koji se tiče BiH, ističu niske cijene pogonskih goriva kao jedan od generatora manje loše ekonomske situacije. No, s druge strane, deficit tekućeg računa nastavit će rast, prognoza je WB-a. S pet posto u prošloj, do kraja 2019. godine on će narasti na 6,7 posto.

Indikativne brojke WB-a

- 16,7 milijardi dolara je BDP BiH

- 4.771 dolar godišnji je prosječni prihod stanovnika BiH

- 54,3 posto je stopa nezaposlenosti mladih do 24 godine

- 11,7 posto porastao vanjski dug

- 433 eura je prosječna mjesečna plaća