U Sanskom Mostu se povećava broj brakorazvodnih parnica

Općinski sud u Sanskom Mostu zatrpan je brakorazvodnim parnicama, a broj takvih sudskih predmeta povećava se iz godine u godinu, potvrdio je Enes Selman, predsjednik ovog suda. Prema njegovim riječima, tokom 2015. godine razvedeno je 69 brakova, a u 2016. godini riješeno je 85 brakorazvodnih parnica, dok je u toku ove godine već zabilježeno 90 takvih predmeta.

- Najčešći razlozi koji se navode u papirima za razvod su razlike u pogledima na život, međusobno nerazumijevanje, navode kako ne osjećaju više ljubav prema partneru, a navode i emotivnu udaljenost ili preljubu - istakao je Selman.

Prema riječima sanskog advokata Senada Biščevića, u posljednjih nekoliko godina učestala je praksa sklapanja takozvanih fiktivnih brakova, ali i takvih razvoda.

- Riječ je o interesnim bračnim zajednicama koje se u posljednje vrijeme najčešće sklapaju ili razvode radi dobijanja potrebnih dokumenata za odlazak u inozemstvo. Također, nailazimo i na praksu da brakove sklapaju mlađe osoba sa starijim radi sticanja prava na neka primanja ili imovinu - istakao je Biščević.

Prema njegovom mišljenju, ono što u 70 posto slučajeva uništava brakove u našoj zemlji jeste teška ekonomska situacija. Bračni partneri, odnosno porodice, nerijetko jedva spajaju kraj s krajem, teško plaćaju račune, u kreditima su "do guše", što stvara svakodnevne trzavice, izaziva svađe, dovodi do nepovjerenja i na kraju do razvoda.

Zanimljiv je podatak da se ljudi razvode i u dobi iznad 70 godina, a najviše razvoda je u dobi od 40 do 49 godina.

Psiholozi kažu kako su se u društvu mnoge stvari promijenile u odnosu na period prije rata. Brak i njegova funkcija te uloga porodice u društvu nemaju težinu niti mjesto koje su imali ranije te su gurnuti na marginu društva.