Arijana Saračević-Helać o dokumentarcu „Nijaz Duraković“: Nikada nije odustao od ideje da je ova zemlja dovoljno velika za sve

Metodološkim pristupom kroz ideju i snažnu političku argumentaciju u djelu profesora Nijaza Durakovića, na veoma kritičan način, serijal je frokusiran na važne historijske trenutke iz bliske prošlosti. Arijana i njeni sagovornici pričaju priču od čuvenog 14. Kongresa Saveza Komunista Jugoslavije i njegovog raspada, preko refleksije pada Berelinskog zida na političke prilike u bivšoj državi, zatim o osnivanju SDP-a BiH, ulozi socijalodemokratije u političkom odlučivanju za vrijeme rata u BiH, Bošnjačkom saboru, do odlaska uglednih članova iz SDP-a.

Podsjeća nas u ovom dokumentarcu na velikog profesora, političara, politologa, Nijaza Durakovića.

Priča govori i o tome kako je dr. Duraković 1967. godine, postao član Saveza komunista, od 1988. do 1991. godine bio je član Predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Na ratnom kongresu 1992. godine osniva novu stranku za koju je napisao program, pod nazivom Socijaldemokratska partija (SDP), čiji je bio i predsjednik. Tokom rata bio je član ratnog Predsjedništva Republike BiH. 1997. godine predsjedničku funkciju SDP-a preuzima Zlatko Lagumdžija. Pet godina kasnije, profesor Duraković, napušta stranku. Socijaldemokratskoj uniji priključio se 2006.

Duraković je bio strastveni ljevičar. Branio je demokratska, sekularna i multinacionalna rješenja za BiH.

- Serijal je sniman u nekoliko država bivše Jugoslavije i nudi veliki izbor važnih svjedoka različitih vremenskih dešavanja od historičarke Latinke Perović, bivšeg predesjednika Republike Slovenije Milana Kučana, uglednih članova SDP-a BiH Tatjane Ljujić-Mijatović, Bogića Bogičevića, Esada Zgodića, Zlatka Lagumdžije i mnogih drugih - kaže nam Saračević-Helać.

U prvoj epizodi film govori se o raspadu SKJ, ulozi bh. delegacije u tom procesu, a koju je pred suludim nakanama Slobodana Miloševića, vodio upravo dr. Nijaz Duraković.

Arijana priznaje da je dokumentarni serijal o profesoru Nijazu Durakoviću zapravo priča o naših posljednjih pola stoljeća.

- Dok sam radila svoj prethodni film "Alija" o velikom Aliji Isakoviću, shvatila sam da se naša bliža historija sramno počinje falsficirati u dnevno-političke svrhe. U televizijskom pristupu, prosto nemamo vremena da se bavimo vrijednostima koje smo dužni zabilježiti i zato sam u sebi osjećala potrebu da podsjetim da je ova zemlja dovoljno velika za sve one koji je vole, a što je uporno govorio i nikad od toga nije odustajao profesor Duraković – govori Arijana Saračević-Helać.

Bez improvizacije

Kaže da je tokom istraživanja, priprema na serijalu, razrade i pregledanja materijala, analize surovih događaja i neospornih činjenica, shvatila da može hladno i nepristrano ispričati priču i o dr. Durakoviću, ali i o nama.

- Najbolja metafora, vrijednost zbog koje se isplatilo zasukati rukave u svom tom vrtlogu događaja, informacija i činjenica je bio prof. Duraković, iskreni borac za građansku BiH. Mladi ljudi moraju znati ko je on, a dokumentarni film je najbolja živa ostavština. Željela sam poručiti kako je lijepo i časno biti patriota iako su takvi ljudi autsajderi. Sistem ih izgriza i umori, ali ostaju u srcima ljudi i prođu ispod duge – ističe Saračević-Helać.

U njenom dokumentarcu ima i puno osobnih osjećanja. Radila ga je kad joj je bilo najteže u životu, dok je ležala s bolesnom mamom koja je bila u komi.

- Tada sam njoj ili sebi, ne znam, čitala naglas Durakovićevo "Prokletstvo muslimana". Kada nešto radim veoma sam posvećena pripremi. Ne dozvoljavam improvizacije i neznanje, jednostavno poštujem gledaoce i oni ne smiju prepoznati okolnosti pod kojima radimo. Serijal smo snimali ljetos i imala sam sreću da dobijem sagovornike, koji su ne samo sudionici, već i kompetentni. Najviše vremena izgubimo na arhiv, koji je veoma važan za dokumentarni film. No, prečica mi je što me pamćenje poprilično časti i to mi dođe kao olakšica – priča Arijana Saračević-Helać.

Kad pitamo kakve su reakcije gledatelja nakon što su emitirane dvije epozode, ističe da je Nielsenov izvještaj najrelevantniji. Serijal se izborio s tradicionalno najgledanijim dnevnicima.

- Zato mi je i drago da pričamo pred zadnju epizodu. Reditelj Himzo Mihaljević, snimatelj Igor Ciković, montaža Jasmin Nalo i ostala - svi su predano radili da bismo proizveli ovaj serijal – govori.

Priča o Nijazu Durakoviću tako postaje zapisana u povijesti. Da služi mlađim generacijama, da svjedoči o istinskim patriotima. Arijana Saračević-Helać i ekipa realiziraju novu priču. Već 16. novembra gledat ćemo dokumentarac o Ratku Mladiću.

Bio u Palestini, pisao divne pjesme, obišao sva bh. ratišta



Arijana Saračević-Helać je profesora Durakovića prvi put srela tokom studija. Bio joj je profesor na predmetu „Međunarodni odnosi“. Sjeća se kako se poprilično patila radeći seminarski rad o Palestinskoj oslobpodilačkoj organizaciji (PLO). Imala je dvadesetak godina, priznaje i kako je pokušavala shvatiti zašto je PLO godinama aktuelna tema.

- Snimajući serijal saznala sam da je Nijaz Duraković kao mladić bio u Palestini. Saznala sam da je pisao divne pjesme, da je tokom rata obišao gotovo sva ratišta, pričao borcima o važnosti multietične BiH. Mnogo sam saznala, samo neke sam detalje uvrstila u film - kaže Saračević-Helać.