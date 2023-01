Vozači oprez: Zbog snijega koji pada saobraćaj u BiH se odvija usporeno

Zbog snijega koji pada u zapadnoj Bosni saobraća se sporije. Izdvajaju se putni pravci Ripač-Bosanski Petrovac i Bosanski Petrovac-Drvar, gdje se snijeg zadržava na kolovozu.



Na ostalim putevima u BiH kolovoz je pretežno mokar. Preporučuje se maksimalno oprezna vožnja, prilagođena uvjetima na putu.

Zbog deminiranja terena na magistralnom putu M-14.1 Brčko-Bijeljina (od fabrike Pirometal do Šljunkare) u naselju Gredice, svakodnevno od 8 do 16 sati, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.

Na magistralnom putu M-5 Sarajevo-Pale (dionici Ljubogošta-Pale) još traje sanacija tunela Kalovita Brda, zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na obilaznicu u neposrednoj blizini.

Pojačan promet vozila i duža zadržavanja bilježe se na graničnom prijelazu Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz BIHAMK-a.