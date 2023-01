Učesnici Marša mira odali počast žrtvama Vukovara

Učesnici "Marša mira Srebrenica - Odžak - Vukovar" pridružili su se danas Koloni sjećanja i odali počast žrtvama Vukovara u povodu 26. godišnjice stradanja toga grada u Domovinskom ratu.



- Maršem mira željeli smo odati počast žrtvama Vukovara i Srebrenice uz poruku da se zločini više nikada, nigdje i nikome ne ponove. To je ujedno bila i naša moralna obaveza s obzirom na to da svake godine ljudi iz Hrvatske i Vukovara dolaze da odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici - kazao je za Fenu predsjednik Organizacionog odbora Marša mira Zulfo Salihović.

Put dug 340 kilometara od Srebrenice do Vukovara učesnici ovog marša prešli su za 11 dana.

- U Vukovaru su se danas okupile hiljade ljudi i ovo je za nas bilo veliko iskustvo pošto smo prvi put učestvovali u odavanju počasti žrtvama tog grada – kazao je Salihović, dodajući da ih je jutros primio vukovarski gradonačelnik.

Loši vremenski uslovi, kazao je, tokom puta do Vukovara nisu im predstavljali problem jer su bili dobro pripremljeni i imali adekvatnu opremu.

-To su uglavnom ljudi koji svake godine učestvuju u Maršu mira koji mi organizujemo od Nezuka do Potočara. Trasa je prilično duga, ali momci su u kondiciji i nije bilo nikakvih problema. Ono što nam je drago i meni koji sam bio zadužen za organizaciju ovoga marša jeste iskren i srdačan doček i prijem naših učesnika od građana i predstavnika vlasti u svim općinama kroz koje smo prolazili od Srebrenice do Vukovara - kazao je Salihović.

Ovogodišnji Marš mira od Srebrenice do Vukovara, organizirali su preživjeli sudionici "Marša smrti" iz jula 1995. godine iz Srebrenice i Organizacija demobiliziranih boraca Armije RBiH Srebrenica zajedno s Udrugom "Koraci mira" iz Odžaka.