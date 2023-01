Jablaničko jezero presušilo opet: Nemamo ni resursa za obilazak cijelog terena

- Kada već brana nastane, onda ona služi prvenstveno potrebama Elektroprivrede za proizvodnju struje. Tako da su te oscilacije gore-dole redovna stvar na hidroelektranama i diktirane su potrebama za proizvodnjim, klimatskim uslovima , ali to se po jezerima u cijeloj BiH dešava - kazao je Podić.

Osvrnuo se i na ekosistem u Jablaničkom jezeru i autohtone vrste koje obitavaju.

- Autohtoni vrsta je jako malo, ako je ih je i bilo. Ove ribe koje sada u Jablaničkom obitavaju su vrste koje žive u jezerima i to nije ni u kakvoj vezi sa živim svijetom kakav je u Neretvi iznad Konjica. Prilikom padova oni imaju vodoprivrednu dozvolu i okolišnu i tamo je navedeno koliki minimum smiju da postignu. Da li je to sada ispoštovano ili ne, to je pitanje - kaže Podić.

Naglasio je kako u BiH ne postoji dovoljno resursa za obilazak cijelog terena.