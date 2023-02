OSCE, SAD i EU: Zabrinutost zbog stanja u obrazovanju u BiH

Danas su se po prvi put šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Bruce G. Berton, ambasadorica SAD, Maureen Cormack i šef Delegacije EU u BiH, ambasador Lars-Gunnar Wigemark, zajednički obratili Konferenciji ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini.



Misija OSCE-a u BiH, Ambasada SAD-a u BiH i Delegacija EU dijele zabrinutost zbog stanja u obrazovanju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Reforma obrazovanja može i mora biti prioritet na svim nivoima vlasti, te stoga pozivamo lidere i zajednice da naprave neophodne promjene kojima se omogućava kvalitetno obrazovanje i garantuje ostvarenje prava svih učenika.

Naredne godine u BiH će se provesti Međunarodni program za procjenu znanja i vještina učenika (PISA). Vjerujemo da će ovaj Program ukazati na izazove sa kojima se suočavaju škole u BiH. U 2019. godini, uslijedit će Međunarodno ispitivanje trendova u znanju matematike i prirodnih nauka (TIMSS), nakon što je prethodno TIMSS testiranje, provedeno 2007. godine, ukazalo na jasne propuste napravljene širom BiH u izvođenju nastave iz matematike i prirodnih nauka.

Rascjepkana administracija, razdvojene institucije i etnički obojeni nastavni planovi i programi u obrazovnom sistemu u BiH, otežavaju pomirenje, produbljuju bespotrebne podjele širom zemlje i u nekim situacijama krše međunarodne konvencije o ljudskim pravima. Slabosti postojećeg obrazovnog sistema, od zastarjelih nastavnih materijala, do obuke nastavnog osoblja, ograničavaju ekonomski razvoj i ugrožavaju dugoročnu stabilnost i sigurnost BiH. No, sve se to može promijeniti.

Na današnjem globalnom tržištu raznolikost ima neprocjenjiv značaj, a upravo je ona historijski i centralni stub društva u BiH. Kulturološka, jezička i vjerska raznolikost u BiH nevjerovatna je prednost i zato je treba njegovati. U 21. vijeku, u BiH nema mjesta za diskriminaciju. Roditelji to znaju. Učenici to znaju. Kada na prvo mjesto stave profesionalizam u školama, zasnovan na stručnosti, ministri obrazovanja mogu raditi zajedno kako bi svim učenicima osigurali savremeno kvalitetno obrazovanje, veću stabilnost i ekonomski prosperitet.

Misija OSCE-a u BiH, Ambasada SAD-a i EU traže načine za nastavak dugogodišnje saradnje u pružanju podrške unapređenju obrazovanja u BiH. Prema odredbama važećeg

Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, EU nastavlja voditi dijalog sa BiH, a važnost standarda EU u oblasti obrazovanja, sasvim je jasna.

Na raspolaganju su dodatna sredstva osigurana putem Instrumenta pretpristupne pomoći EU (IPA), iz kojeg je za potrebe obrazovanja u BiH u proteklih 20 godina već izdvojeno više od 50 miliona eura. Na raspolaganju je i tehnička podrška iz niza različitih izvora, ali samo ako BiH napravi iskorak u provedbi konkretne reforme. Takva reforma moguća je samo kroz partnerstvo i koordinaciju lidera u obrazovanju u svih deset kantona, Brčko Distriktu BiH, Federaciji BiH, Republici Srpskoj, kao i na državnom nivou. Ovo nije politički projekt. Ovo je moralni imperativ i ekonomska nužnost.

Naše tri misije spremne su udružiti snage sa Konferencijom ministara obrazovanja u BiH, sa zajednicama i porodicama, sa nastavnicima i upravama škola, kako bi unaprijedili koordinaciju i pomogli u usvajanju zajedničkog pristupa reformi obrazovanja širom BiH.