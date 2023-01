Zdravstveni radnici na prvoj narednoj sjednici očekuju ponudu Vlade

Članovi Nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu BPK Goražde jučer su došli u zgradu Vlade, gdje su se sastali sa ministricom zdravstva Sabirom Bešlijom. Tokom diskusije stavovi su se vratili u februar, kada su predstavnici Vlade i Sindikata potpisali kolektivni ugovor i aneks ugovora, kojim je definirana satnica rada u iznosu od 2.31 KM. Ministarstvo najozbiljnije shvata probleme radnika u zdravstvu, ali nikada od Vlade nismo dobili zeleno svjetlo da se implemetira taj kolektivni ugovor. Problem je bio u menadžmentima ustanova i usvajanju pravilnika bez kojih su Ministarstvu svezane ruke – kazala je Bešlija.



Vlada je sa Sindikatom doktora BPK nedavno došla do prijedloga kojim bi se njihove plaće povećale i za više od 500 KM, što ostali zdravstveni radnici smatraju diskriminacijom. Tako bi jedan sindikat i jedna grupa uposlenika u zdravstvu izborila povećanja i do deset puta veća u odnosu na drugi i ostale uposlene u ovoj oblasti.

- Dogovorili smo neke pomake i nadam se da će biti rezultata. Tražili smo da ministrica na prvoj slijedećoj sjednici traži ponudu Vlade BPK ka ovom sindikatu, s obzirom na to da smo na ovom sastanku ustanovili da Vlada to nije uradila, osim što znamo da tvrde kako nema sredstava za ovakav sporazum. Po našem mišljenju ima, pogotovo imajući u vidu da se drugom sindikatu daje satnica od 2.11 i povećavaju koeficijenti za 0.6. Prostom računicom, to je dovoljno novca da se ispoštuje aneks potpisan prije deset mjeseci – kazao je predsjednik NSSRUP Emir Baščelija.