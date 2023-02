Za srijedu izdato narandžasto upozorenje: Očekuju se jaki udari vjetra

Prema najavama meteorologa iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, za srijedu je najavljen narandžasti meteoalarm, a očekuju se jaki udari vjetra, i do 80 kilometara na sat.



Meteoalarm je izdat za period od 27. decembra od 12 sati do 28. decembra do 6 sati, a odnosi se na veći dio naše zemlje osim sjevera i sjeveroistoka.

Jaki i olujni udari vjetra puhat će južnog smjera brzine od 55 do 80 kilometara na sat.

U Bosni će do kraja sedmice preovladavat pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom u utorak i u noći sa četvrtka na petak. Na području Hercegovine pronozira se pretežno sunčano vrijeme, a nešto više oblaka očekuje se u petak 22. decembra.

Jutarnje temperature zraka kretat će se između -9 i -3 u Bosni, a u Hercegovini od -3 do 2 stepena. Maksimalne prognozirane temperature zraka tokom sedmice kretat će se do 3 stepena u Bosni, a u Hercegovini i do 6. Najniže temperature očekuju se u srijedu 20. decembra.