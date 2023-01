Novogodišnja analiza: Zbjeg, Predsjedništvo BiH i Seka I.

Osim kolektivne nagrade koju već tradicionalno osvaja posvađano Predsjedništvo BiH, individualna nagrada za ličnost 2017. godine, i to bez ikakve ozbiljnije konkurencije, pripada generalnoj direktorici KCUS-a Sebiji Seki Izetbegović.

S obzirom na to da je već konstatirano kako (barem u ovdašnjoj političkoj zbilji) pozitivnih vijesti u godini s kojom se opraštamo nije bilo, ne preostaje baš ništa drugo nego da se skrene pažnja na zaslužne aktere koji su svojim (ne)radom izazvali najviše medijske pažnje.

Odbijanjem čuvenog trilinga da zajedno (po principu poznatog tronošca koji je kroz stoljeća stabilizirao i gradio Bosnu i Hercegovinu) druguju makar tokom vjerskih blagdana, sve nas je skupa dovelo u opasnu talačku krizu koja je nastala isključivo usljed njihove neskrivene nesloge i mržnje. I da stvar bude gora, sve to rade zbog jeftine predizborne kampanje za izbore 2018. godine, kada će nas, svakom po zasluzi, ponovo združeno zatrovati lažnim obećanjima i nacionalističkom retorikom.

Godinu s kojom se opraštamo najbolje je što prije zaboraviti i zbog toga jer je u 2017. do nepodnošljivosti ogoljena sva politička i lična netrpeljivost među trojicom državnih predsjednika. Bakiru Izetbegoviću, Draganu Čoviću i Mladenu Ivaniću polazilo je za jezikom da se sa stoprocentnim učinkom zavade zbog baš svakog pitanja važnog za ovu zemlju i njene ljude. Zbilja ne postoji nijedan primjer, niti ijedan TV kadar gdje su, barem naizgled, djelovali složno i odgovorno.

Prolazi nam život

Srećom, ovdje nemamo dovoljno prostora, a ni krucijalne kuraži beznadežno poljuljane strahom od režimskog progona (naš narod bi rekao - nije se s rogatim bosti), za detaljno nabrajanje i argumentirano obrazlaganje svih neopjevanih „zasluga“ ovogodišnje laureatkinje. Zato ćemo samo konstatirati da nagrada ovoga puta zbilja ide u prave ruke. A i Bakiru će, jelte, biti izuzetno milo!

Ko u ovaj izbor ne vjeruje, neka nastavi živjeti u neznanju. I neselektivno ždere sve što mu se servira preko SDA medija i tribina vladajuće stranke...

Šta reći na kraju, a ne zaključiti da smo i u 2017. ostali zaglavljeni u zbjegu, da tumaramo kao one guske u magli. Preživljavamo od prvog do prvog, od biroa za zapošljavanje, mizernih penzija do hroničnog nespokoja onih sretnih koji imaju posao, a ipak strahuju hoće li dobiti svoju sljedeću plaću. Beznadežno opterećeni prošlošću i dvije decenije zarobljeni u ratovima, s „našim“ herojima i „njihovim“ zločincima.

Stojimo i čekamo da se nešto promijeni nabolje. U tom čekanju prolazi nam život. I dragocjeno vrijeme koje se više nikad vratiti neće...