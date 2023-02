Alarmantno / U potrazi za boljim životom Bosnu i Hercegovinu dnevno napusti 115 građana

U potrazi za boljim životom, Bosnu i Hercegovinu dnevno napusti 115 građana, potvrđeno je "Avazu" iz Unije za održivi povratak i integracije u BiH.

U razgovoru za naš portal Mirhunisa Zukić, predsjednica ove organizacije, potvrdila je da je Bosnu i Hercegovinu samo od 2013. godine napustilo više od 150.000 osoba.

Zabrinjavajuće brojke

- Do ove brojke od 150.000 ljudi došli smo na osnovu istraživanja socijalno-ugroženih porodica u 53 općine. Nakon toga smo krenuli u općine u kojima nisu socijalno-ugrožene porodice, nego porodice koje odlaze iz BiH. Tako da smo uzeli cijelu BiH po regijama, tu je učestvovalo 1.200 mjesnih zajendica, predstavnici nevladinih organizacija, socijalne službe, razne obrazovne službe... - kaže Zukić.

Uostalom, riječ godine za 2017. u BiH je definitivno „odlazak”, a u ovoj novoj, samo joj možemo dodati “masovni”.

- Ono što je vrlo značajno, dakle, u posljednje vrijeme u 2017. godini, imali smo 11.000 odlazaka iz same Posavine, gdje su građani neometano otišli preko granice, kako Bošnjaci tako i Hrvati, koji su nakon prelaska Save već bili u Evropskoj uniji, pa su kasnije povlačili cijele porodice. U ovoj priči treba napomenuti da su to ljudi bez posla, uglavnom mladi, koji dugo godina čekaju na posao. To je neki "halo" sistem, u kojem neko ode i snađe se pa putem društvenih mreža šalje poruke, tako da se mladi povlače putem tih informacija - priča za "Avaz" Zukić.