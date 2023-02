Minka Ljubijankić: 13 godina čekali smo da Irfan posthumno dobije orden, a onda su nam ga ukrali!

- Smotrom Vojske tzv. Republike Srpske Krajine u Slunju 28. juna 1995. godine, general Mile Mrkšić, inače presudom Haškog tribunala osuđen na 20 godina zatvora zbog vukovarskih zločina, odlikovao je među mnogim vojnicima ove paravojske i one zaslužne za uspješnu operaciju rušenja bosanskohercegovačkog helikoptera. Za ubistvo sedam putnika u helikopteru nagrađeno je 14 vojnika VRSK.

- Helikopter je već čekao na aerodromu i nije se dala naredba da se ulazi u helikopter. Međutim, za jedno 15-ak minuta dobivena je naredba da se može ukrcavati. On (Irfan Ljubijankić, op. pr.) je mene stisnuo za ruku čvrsto...

Srebrenica, Krajina...

Više od deceniju i po, umjesto u tužilačkim ladicama, originalna dokumentacija o rušenju helikoptera kraj Slunja nalazi se u Institutu za istraživanje ratnih zločina u Sarajevu. Na polju istrage ubistva ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine država Bosna i Hercegovina nije učinila ništa.

Nakon njegovog ubistva desila se Srebrenica, a onda su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine naglo zaustavljene u oslobađanju Bosanske krajine, svega nekoliko mjeseci prije pregovora u Dejtonu - objavljeno je u drugoj epizodi serijala FTV-a, posvećenoj ubistvu Irfana Ljubijankića, čija supruga zaključuje ovaj dio dokumentarca o političkim ubistvima:

Minka Ljubijankić, supruga Irfana Ljubijankića:

- Bio je odlikovan „Zlatnim ljiljanom sa zlatnim vijencem”, to je najviše priznanje koje mu je posthumno dodijelio predsjednik Izetbegović, i odlikovan je tad s gospodinom Turajlićem (ubijen 8. januara 1993. godine u Sarajevu, op. pr.). Trinaest godina smo čekali na to priznanje da mu se uruči i, vjerujte, kad smo dobili to priznanje, nakon par mjeseci, nama je provaljeno u stan i ništa nam nije ukradeno samo taj „Zlatni ljiljan sa zlatnim vijencem”!