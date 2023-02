Sindikalisti danas protestiraju zbog zakona o PIO: Vlada FBiH zavadila radnike i penzionere

On navodi da će i dalje najniža penzija biti 326 KM, zagarantirana 414 KM, s tim što je ostala i mogućnost da penzije budu više od plaća kao i do sada.

On navodi da se sindikalisti ne protive donošenju zakona, ali upozorava da je Prijedlog zakona apsolutno neprihvatljiv za radnike, buduće penzionere, uključujući i borce Armije RBiH i HVO-a. On smatra da ovaj prijedlog treba vratiti na javnu raspravu, jer se radi o dokumentu koji je poslije Zakona o radu jedan od krucijalnih za radnike i Sindikat.

Navodi apsurdnu situaciju da je predviđeno da se budućem penzioneru doda dva posto za svaku godinu ako ostane duže da radi, a s četiri posto se kažnjava ako se penzioniše ranije, iako se zna da ranije u penziju idu ljudi koji rade u otežanim uvjetima.

Bajramović kaže da nadležni "ovakvim lošim zakonima žele uštedjeti preko leđa građana, ali to SSSBiH neće dozvoliti".

Kantonalni odbor Sindikata HNK jučer je dao punu podršku Glavnom odboru Saveza. Predsjednik tog tijela Husejin Špago kaže da je do ovakvog Prijedloga zakona došlo jer je izostao socijalni dijalog.

- To je rak-rana i u Federaciji i u Kantonu. Vlada misli da je pametnija od svakog drugog. Mi jesmo za to da se reforma provede u ovoj oblasti, ali ne na štetu drugoga - iznio je on.

Težak položaj

S druge strane, Savez penzionera poručuje da očekuje donošenja novog zakona o PIO, jer on omogućava povećanja penzija za deset posto onima koji su do 1998. stekli to pravo, a pet posto onima koji su penzionisani do 2007. godine.

Poručuju da je jedino tako moguće poboljšati njihov status. Podsjećaju da većina ove populacije, njih oko 300.000, preživljava s najnižom penzijom.