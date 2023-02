Vozači duguju 19,7 miliona KM za saobraćajne prekršaje

Vozači u BiH za prethodnih nekoliko godina, a zaključno sa 2017, zbog neplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje duguju čak 19,72 miliona maraka.

Iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) "Nezavisnim" je potvrđeno da vozači u Federaciji BiH prema prekršajnim nalozima izdatim sa statusom "prekoračeni rok plaćanja", odnosno statusom "kazne koje nisu plaćene" duguju 12,2 miliona KM, u Republici Srpskoj 6,8 miliona i u Brčko distriktu 720.000.

Veliki problem, kako ističu naši sagovornici, predstavljaju i stranci koji dođu u BiH, te voze tuđa vozila i prave veliki broj prekršaja za koje se ne može izvršiti naplata.

U Kantonu Sarajevo samo u prvih 15 dana ove godine izdato je 1.300 kazni, a od toga više od 400 glase na strance. Iz MUP-a KS nam je potvrđeno da su u 2017. izdali 187.285 prekršajnih naloga, a da su naplaćena njih 151.952.

To znači da je nenaplaćeno 35.333 naloga, što su višemilionski dugovi s obzirom na to da se kazne kreću od 30 do 1.000 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona tokom protekle godine zabilježeno je 137.000 saobraćajnih prekršaja koji se odnose na prekoračenje dozvoljene brzine, a zanimljivo je kako se čak 63 odsto učinjenih prekršaja odnosi na vozila sa stranim registarskim tablicama.

"Naš sistem video-nadzora i radarske kontrole na području ovog kantona evidentirao je 87.000 saobraćajnih prekršaja čiji su vinovnici vozila sa inostranim registarskim oznakama", kazala je Snežana Galić, portparol policije USK za "Nezavisne".

Također, zanimljivo je i kako su vozači stranih vozila najneurednije platiše kazni, tako da je, prema podacima policije u USK, protekle godine ostalo nenaplaćeno više od 250.000 maraka, a najveći broj njih, silom zakona, vremenom zastarijeva i nije ih moguće naplatiti.

Jedan od problema odnosi se i na strane državljane koji iznajmljuju vozila kojima onda čine saobraćajne prekršaje.

Kada je u pitanju Srednjobosanski kanton, u prošloj godini je zbog prekršaja u saobraćaju izrečeno kazni od 887.550 KM. Od ostalih mjera koje su policijski službenici preduzimali u ovom kantonu treba napomenuti i podatak da je iz saobraćaja tokom 2017. isključeno 1.210 vozila, uglavnom zbog neregistrovanosti ili tehničke neispravnosti. Također, iz saobraćaja je isključeno 1.479 vozača zbog vožnje pod uticajem alkohola i 565 vozača zbog upravljanja vozilom bez položenog vozačkog ispita.

Momčilo Novaković, predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma BiH, ističe da je nenaplativost prekršaja dugogodišnji problem koji se sporo i teško rješava, te da su najveći problem vozači koji najčešće nisu vlasnici auta.

"Problem su i entitetski zakoni o prekršajima. Evo, recimo, u FBiH ne možete naplatiti kaznu nekome ko nije zaposlen i ko je na birou. Pa je u FBiH bio slučaj da je jedan čovjek po osnovu prekršajnih kazni dugovao više od 40.000 KM", kaže Novaković.

Zbog slabe naplativosti prekršajnih kazni kada su u pitanju nepoštivanje saobraćanjih znakova, te prekoračenje brzine i vožnja u alkoholiziranom stanju Vijeće ministara BiH nedavno je utvrdilo Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, čiji je cilj da se usklade propisi koje primjenjuju ovlaštena tijela i sudovi prilikom izricanja prekršajnih sankcija.

"Dopune zakona korak su naprijed u otklanjanju uočenih nedostataka u vezi sa evidentiranjem naplaćenih novčanih kazni i obezbjeđivanju uslova za praćenje njihove naplate kod izdavatelja prekršajnog naloga", rečeno je u Vijeću ministara.

Uz predstavnike Ministarstva pravde u kreiranju novih zakonskih rješenja učestvovali su predstavnici državnih ministarstava finansija i trezora, komunikacija i prometa, Granične policije, Uprave za indirektno oporezivanje, IDDEEA i Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH.

Dugovanja za protekle godine

12,2 miliona Federacija BiH

6,8 miliona Republika Srpska

720.000 Brčko distrikt