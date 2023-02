Advokat Dautbegović za Avaz.ba: Zatečen sam odlukom, tužilac je uložio žalbu i Paraga za sada ostaje u zatvoru u Italiji

Hanefija Prijić Paraga, bivši komandant Trećeg bataljona 317. slavne brdske brigade Armije BiH iz Gornjeg Vakufa, čiju kaznu je Apelacioni sud u italijanskom gradu Breši u septembru prošle godine smanjio sa doživotne na 20 godina zatvora, ostaje u zatvoru iako je bilo najavljeno da bi on u proljeće 2018. mogao biti u BiH.

Potvrdio je to za Avaz.ba njegov advokat Almin Dautbegović.

Kako nam je rekao, i on je zatečen odlukom jer je smatrao da je ovaj predmet završen.

No, iako je italijanski tužilac najavio da se neće žaliti na presudu, jer su i u Italiji svjesni da je Prijić već izdržao dugogodišnju kaznu, on je to učinio. Uložena je žalba na drugostepenu presudu i smanjenje doživotne kazne i sada se proces nastavlja.