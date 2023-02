Kojović: Naša stranka neće podržati Konakovića

Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke, izjavio je sinoć da zastupnici ove stranke u Skupštini Kantona Sarajevo neće podržati ostanak Elmedina Konakovića na poziciji kantonalnog premijera.

Gostujući sinoć u Dnevniku TV1, Kojović je na konstataciju da je u bliskim odnosima s Konakovićem odgovorio da njih dvojica imaju vrlo korektne odnose "ja sam šef najjačeg opozicionog kluba, a gospodin Konaković je premijer".

Na pitanje hoće li podržati smjenu premijera ako dođe do glasanja o tome, Kojović je odgovorio "da Naša stranka ovu Vladu nije podržavali ni kada je bila nominovana, ni njenu rekonstrukciju i ne mislimo je ni sada podržavati iako ne treba negirati da su napravljeni neki pomaci u KS, ali moglo je puno bolje".

- U posljednjih nekoliko dana imali smo priliku čuti i iz SDA i od gospodina Konakovića uzajamne optužbe o kriminalu i mi bismo voljeli vidjeti ta saopćenja pretvorena u optužnice koje će biti upućene Tužilaštvu. Posebno nas zanima ono što je premijer govorio o određenim kompromisima koje je bio prisiljen praviti u svom mandatu. Voljeli bi čuti o kakvim se kompromisima radi. Ako stojite na stanovištu da neka kamata ili nešto treba biti 15 posto, a ja mislim da treba biti osam posto, onda razumijem da postoji mogućnost da se napravi politički kompromis i da to bude deset, jedanaest posto. Međutim, ako dođete i tražite od mene da podržim vaš budžet a vi ćete mi zaposliti suprugu ili prebaciti hiljade maraka nekom udruženju s kojim sam ja povezan, onda to nije kompromis, to je kriminal - rekao je Kojović.

Predsjednik Naše stranke dodao je da će ova stranka zauzeti svoj stav ako dođe do inicijative za smjenu premijera, ali da je iz svega što je rekao jasno da sasvim sigurno neće braniti ovu vladu.

- Mi smo tri ili četiri puta predlagali da se na dnevni red Skupštine stavi zakon o utvrđivanju porijekla imovine izabranih i imenovanih zvaničnika. Ova skupština i ova vlada odbili su to učiniti. Znači, nećemo podržati Konakovića upravo zbog ovakvih stvari - zaključio je Kojović.