Bh. gradovi pod snježnim pokrivačem, talas hladnoće dolazi naredne sedmice

Nakon što je veći dio januara i početak februara preovladavalo relativno toplo i suho vrijeme, u Bosni i Hercegovini proteklu sedmicu obilježile su padavine.

Najviše snijega palo je na planinama i u Krajini.

Na Bjelašnici je visina snijega 183 centimetra, dok je visina bijelog pokrivača u Bihaću 76.

Visina snijega na Ivan-sedlu je 42 centimetra, u Mrkonjić-Gradu i Sanskom Mostu 32, Gacku i Han-Pijesku 30 centimetara, Livnu 27, te Bosanskom Novom 17.



U Srebrenici je izmjereno 17, Bugojnu 15, Sarajevu 11, Jajcu 13, te Prijedoru 12 centimetara.

Snijega ima i u Banjoj Luci, gdje je izmjereno 12, dok je u Tuzli visina snježnog pokrivača 10 centimetara, Na Sokocu je zabilježeno sedam centimetara snijega, te u Bijeljini i Višegradu po dva.





Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda prognoziraju da će se hladni talas u Bosni i Hercegovini zadržati do 5. marta.

Petak



U našoj zemlji oblačno vrijeme. U Bosni će većinom padati snijeg ili susnježica.

Na istoku i sjeveroistoku Bosne sa kišom i susnježicom. U Hercegovini kiša, na planinama snijeg.

Više padavina u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Prognozirana količina padavina od 2 do 10, a u Hercegovini od 15 do 25 litara po metru kvadratnom, lokalno i više.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -2 i 3, na jugu od 2 do 6, a najviša dnevna od 1 do 6, na jugu zemlje između 7 i 11 stepeni.

Subota

Oblačno vrijeme u BiH zadržat će se i prvog dana vikenda. U Bosni sa susnježicom i slabim snijegom. Tokom dana, postupan prestanak padavina. U Hercegovini bez padavina.

Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -4 i 1, na jugu od 2 do 5, a najviša dnevna od -1 do 5, na jugu zemlje do 9 stepeni.

Nedjelja

U Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme s mrazom u jutarnjim satima. Tokom dana, sa susnježicom i snijegom u Bosni. U Hercegovini s kišom, a u planinskim dijelovima Hercegovine kiša će prelazit u susnježicu i snijeg.

Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -8 i -2, na jugu od 1 do 3, a najviša dnevna od -5 do 1, na jugu zemlje do 6 stepeni.

Početak naredne sedmice obilježit će veoma niske temperature, a živa u termometru spuštat će se i do -17.