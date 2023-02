Tužilac provjerava Čamparu i Salihovića

- Predmet je posebno interesantan jer su se Federalnoj upravi policije (FUP) obratile uposlenice poliklinike „Euromedical“. One su policiji ponudile svoja saznanja i konkretne dokaze da se genetski materijal iz BiH, tačnije zdrave jajne ćelije i embriji, nelegalno izvoze iz naše države u Tursku, Italiju i Grčku, kao i da je u pitanju očita trgovina ljudima – navodi se u prijavi.

Također, u prijavi se navodi da je u nastavku istrage, između ostalih, saslušan i doktor Fahrudin Kulenović, u funkciji tadašnjeg predsjednika Ljekarske komore KS.

Nešto su „petljali“

Doktor Kulenović u razgovoru za „Avaz“ kazao je da se dobro sjeća tog slučaja, iako se to dešavalo 2014. godine. Kaže da se sjeća da su određeni ljekari iz Turske dolazili na tu kliniku i radili operativne zahvate.

- Vidio sam da nešto nije u redu s tom poliklinikom, jer se policija zainteresirala za njihovo poslovanje. Ali, nije ta poliklinika nikad bila na dobrom glasu i to je blago rečeno. I tada se znalo da ova poliklinika nešto petlja, ali, eto, to je rezultiralo činjenicom da više ne rade. Morali su otići u stečaj, jer nisu dobro radili. Opasni su bili i mislim da su krivi po onim optužbama da su izvozili zdrave jajne ćelije i embrije. Imam pravo da to kažem kao zdravstveni radnik, imali su previše neuspješnih slučajeva koji su odudarali od svjetskog prosjeka i onaj ko zna medicinu, odmah je mogao zaključiti da nešto nije u redu - istakao je dr. Kulenović.

Čampare su katastrofa

- Svega se sjećam u vezi s tim predmetom, a dobro znam ko su Čampare. Svima treba biti jasno o čemu govorim, to je katastrofa i to su katastrofalni ljudi, nema gdje se ne spominju u negativnom kontekstu – naglasio je dr. Kulenović.