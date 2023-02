Bijele trake u Prijedoru: Sramna i ponižavajuća naredba bila je uvod u stravične zločine počinjene u ovom gradu

Foto: D. STOJNIĆ

Više stotina građana iz Prijedora i drugih BiH gradova, ali i onih iz inozemstva, poput Johane iz Njemačke, biciklista iz Ključa i Sanskog Mosta, danas su u Prijedoru mirnom i dostojanstvenom šetnjom kroz glavnu gradsku ulicu šesti put zaredom obilježili Dan bijelih traka i domaću i svjetsku javnost podsjetili na prijedorske žrtve, 3.176 ubijenih civila, među kojim je bilo i 102 djece.

Goran Zorić, aktivista Inicijative “Jer me se tiče“, koja je organizirala obilježavanje Dana bijelih traka u Prijedoru, naglasio je da je ovo već četvrta godina kako je ovaj događaj posvećen podršci Inicijative roditelja ubijene djece za podizanje spomenika za 102 ubijene djece tokom 1992. i 1993. godine u Prijedoru.

- Na nekom neformalnom nivou postoji komunikacija između Grada i Inicijative roditelja kako bi to sve trebalo izgledati. Naravno, uglavnom su strani ljudi koji moderiraju taj proces, ali nešto se dešava. Ideja je da ove godine pokušamo dati jedan novi prijedlog, jednu novu lokaciju. A to je most koji ide preko rječice Berek, koji bi trebao biti memorijalni most i koji je, osim generalne simbolike mosta, specifičan po tome što povezuje Stari grad i centar Prijedora, koji na neki način simbolički reprezentiraju i ta dva odvojena narativa o kojima sve vrijeme pričamo - kazao je Zorić.

Upravo na tom mostu danas su prije dostojanstvene šetnje glavnom ulicom postavljene bijele trake s imenima ubijene djece. Jasmin Brdar, Samir Brdar, Sanel Ališić, Anel Behlić, Ernest Bačić, Elvis Bačić… nikom krivi, nikom dužni. Njihova imena su bila rukom izvezena i na 102 peškirića koje su nosili učesnici kolone, a koji su na trgu gdje je od bijelih i crvenih ruža formiran spomenik ubijenoj djeci položeni u seharu, grobnicu koja čuva sjećanje.

Fikret Bačić, predstavnik roditelja ubijene djece grada Prijedora, potvrdio je da će u ponedjeljak o temi izgradnje spomen-obilježja razgovarati s gradonačelnikom Prijedora Milenkom Đakovićem.

- Okupili smo se šesti put da bismo ukazali gradskim vlastima na poštivanje peticije koju su roditelji ubijene djece grada Prijedora podnijeli 2014. godine za izgradnju spomenika ubijenoj djeci, 102 ubijene djece, među kojim se nalaze Bošnjaci, Hrvati i Srbi, znači, nalaze se sve tri nacije. Naš zahtjev nije se našao na dnevnom redu Skupštine, mada smo peticijom prikupili 1.175 potpisa. Rekli smo da želimo da taj spomenik bude edukativnog karaktera koji bi svim narednim generacijama poručivao da niko nikad ničiju djecu ne ubija. Danas ću, osim ranijih šest, predložiti još jednu lokaciju, a to je most na Bereku - kazao je, između ostalog, Bačić.

Dan bijelih traka obilježava se u znak sjećanja na 31. maj 1992. godine, kada su srpske vlasti naredile nesrpskom stanovništvu na području Prijedora da se označi bijelim trakama i da na kućama istaknu bijele čaršafe. Sramna i ponižavajuća naredba bila je uvod u stravične zločine počinjene u ovom gradu.