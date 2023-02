Na crnom tržištu ljudsko tijelo vrijedi 1,4 miliona eura!

Milioni ljudi u svijetu nalaze se na listama čekanja za transplantacije. No, zbog velikog nedostatka legalno dostupnih ljudskih organa, bubrezi, jetra, srce, pluća, rožnjače... veoma su tražena roba na crnom tržištu.

Pet najtraženijih

Ilegalna trgovina organima generira od 840 miliona do 1,7 milijardi dolara godišnje, pokazuje izvještaj “Global Financial Integrityja”. Procjena se odnosi na prodaju pet najprodavanijih organa - bubrega, jetre, srca, pluća i gušterače. No, cijene koje se mogu naći na internetu pokazuju da ukupna vrijednost svih organa prosječnog odraslog čovjeka iznosi 1.380.000 eura!

Ova priča nije strana ni građanima Bosne i Hercegovine. Ljekari s kojima smo razgovarali, kažu da su upoznati s ovom pričom te navode da je tačno da se na crnom tržištu mogu naći skoro svi dijelovi ljudskog tijela. Cijene variraju u zavisnosti od toga u kojem se dijelu svijeta nabavljaju.

Tako se u našoj zemlji, u ponudi putem oglasa, najčešće prodaju bubrezi, jer davatelj, nakon što proda jedan bubreg, može nastaviti normalno živjeti, bez značajnijih posljedica po zdravlje. U BiH se bubreg prodaje po cijeni od 60.000 do 100.000 KM, dok, primjera radi, primalac u Izraelu za taj organ plati 100.000 dolara, a u Kini 5.000 dolara.