Borenović ponovo u klupi pred razrednom: Proslavio 30 godina od male mature

Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa, proslavio je prošle sedmice 30 godina od male mature. Borenović je s kolegama iz osnovne škole ponovo sjeo u klupe i odgovarao pred razrednicom Rajnom Grozdanić.

- To je generacija koja je od 1980. do 1988. godine pohađala Osnovnu školu “Branko Radičević”, koja je tada nosila naziv “Esad Midžić”. Prisjetili smo se bezbrižnih vremena. Navrle su mnoge uspomene. To je škola koja je i tada i sada imala najviše đaka u regionu - istaknuo je Borenović.