Elhami Hoti osuđen na tri godine zatvora u vezi s krivičnim djelom krijumčarenje ljudi

Sud BiH proglasio je krivim optuženog pod imenom Elhami Hoti za krivično djelo organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata u vezi s krivičnim djelom krijumčarenje ljudi i osudilo ga na tri godine zatvora.

Presuda je donesena nakon što je Sud razmatrao i prihvatio sporazum o priznanju krivnje.

Na osnovu člana 56. KZBiH, u izrečenu kaznu zatvora će se uračunati vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru.

Sud je optuženom kao sporednu kaznu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.500 KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od šest mjeseci od dana pravomoćnosti presude.

Ukoliko optuženi u ostavljenom roku ne plati navedenu novčanu kaznu, Sud će, u skladu sa članom 47. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, istu zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora, s tim da ne može prekoračiti propisanu kaznu za navedeno djelo.

Od optuženoga su oduzeti predmeti, a obavezan je na plaćanje troškova krivičnog postupka, čiji će iznos Sud utvrditi posebnim rješenjem po pribavljanju potrebnih podataka.

Sud je, također, donio rješenje kojim je prema optuženome produžen pritvor koji po ovom rješenju može trajati najduže devet mjeseci, odnosno do 18. 3. 2019. godine, ili do nove odluke Suda, a najduže do isteka trajanja izrečene kazne zatvora, saopćeno je iz Suda BiH.