Josip Grubeša za ''Avaz'': S neriješenim ratnim zločinima BiH ne može u EU!

Evropska komisija (EK) pozdravila je donošenje revidirane Strategije za rad na predmetima ratnih zločina, a očekuje i njeno usvajanje u Vijeću ministara BiH, kazao je za „Avaz“ ministar pravde BiH Josip Grubeša.



Dodao je da svako odugovlačenje u donošenju ovog akta nikako neće ostaviti pozitivan utisak o našoj državi.

Značajan proces

- Svima je potpuno jasno da je završetak ovog dugogodišnjeg procesa izuzetno značajan za sve u BiH i dok se taj proces ne okonča, ne možemo ni pomisliti, a kamoli tvrditi da je BiH zemlja vladavine prava i da je spremna za ulazak u EU, kada i 23 godine nakon rata još nismo osudili sve počinitelje najtežih kaznenih djela, bez obzira na njihovu nacionalnost - naglasio je Grubeša.

Prema njegovim riječima, očigledno da je ova revidirana strategija od esencijalnog značaja za BiH, s obzirom na to da je postavila nove ciljeve i metode koji bi do 2023. godine trebali dovesti do završetka dugotrajnog procesuiranja predmeta ratnih zločina i time staviti tačku na ovaj bolni dio naše historije.

- Ministarstvo je u maju ove godine uputilo Vijeću ministara tekst revidirane strategije, na koju imamo pozitivna mišljenja svih učesnika provođenja Strategije. Ona je trebala biti razmatrana na sjednici Vijeća ministara 3. jula ove godine. Nažalost, na zahtjev gospođe Semihe Borovac, ministrice za ljudska prava i izbjeglice, ta je tačka skinuta s dnevnog reda. Nije bilo posebnog objašnjenja - istakao je Grubeša.

U međuvremenu, u javnosti su se pojavile informacije da je Vijeću ministara BiH sporan dio Strategije koji predviđa spuštanje manje kompliciranih predmeta na niže ili, bolje rečeno, entitetske nivoe.

Državni nivo

- Nisam upoznat da postoji sporan dio revidirane strategije. Strategija predviđa da se određeni predmeti prepuste entitetskom pravosuđu, ali su predloženi jasni i precizni kriteriji koji bi doveli do prebacivanja manje složenih predmeta na pravosuđe entiteta i Distrikta Brčko. Od rata je prošlo više od 20 godina, kroz određeno vrijeme ovi se predmeti neće moći više procesuirati kako zbog propadanja dokaznog materijala, nestanka svjedoka bilo migracijom ili smrću, a možda najvažnije zbog smrti optuženih, gdje će izostati dugo tražena satisfakcija žrtvama – smatra Grubeša.

Dodao je da efikasno i blagovremeno postupanje ovisi o blagovremenoj kategorizaciji nakon koje će se vršiti raspodjela, ustupanje predmeta entitetima i Distriktu Brčko.

- Postojeća dinamika nije bila adekvatna i bez usvajanja ovog teksta neće doći do adekvatne raspodjele predmeta. Ako se bude insistiralo da sve predmete procesuira pravosuđe na nivou države, bojim se da onda neće svi predmeti ni biti okončani zbog razloga koje sam ranije naveo – zaključio je Grubeša.

Izvršiti kategorizaciju predmeta ratnih zločina



Grubeša ističe da Sud i Tužilaštvo BiH nemaju kapacitete da procesuiraju sve predmete ratnih zločina.

- Revidirana strategija predviđa da će Tužilaštvo BiH u roku od 30 dana od dana usvajanja ažurirati postojeću evidenciju predmeta ratnih zločina i izvršiti njihovu kategorizaciju na složene i manje složene predmete. Neravnomjerna raspodjela predmeta te procesuiranje manje složenih predmeta od Tužilaštva i Suda BiH između ostalog su jedan od uzroka neefikasnog procesuiranja najsloženijih predmeta ratnih zločina i isteka prvobitnog roka od sedam godina predviđenog Strategijom koja je usvojena 2008. - naglasio je Grubeša.