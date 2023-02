U BiH se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme, u prijepodnevnim satima pljuskovi i grmljavina

U Bosni se danas očekuje umjereno, a ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u zapadnim područjima, gdje se u prijepodnevnim satima očekuju pljuskovi i grmljavina.

U Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i u večernjim satima u Bosni sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Intenzivnije padavine u centralnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, a u Hercegovini pljuskovi su mogući na sjeveru i sjeveroistoku. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura od 13 do 20, na jugu od 20 do 23, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu od 30 do 33 stepena.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 25 stepeni.