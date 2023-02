Predizborna pisma penzionerima platio njihovim novcem!

Samo dva-tri dana pred izbore Fadil Novalić (SDA), premijer Federacije BiH, obećao je penzionerima skoro povećanje penzija. „Muštuluk“ od više od 400.000 penzionera uzeo je poslavši im lično pismo na kućne adrese i u kojem je obećao da će penzije biti povećane od januara naredne godine.

Već se ušutio

- Imajući u vidu očekivani ekonomski rast na osnovu trenutnih trendova, penzije će se i dalje povećavati, a prvo naredno povećanje će biti već u januaru 2019. godine. Rast će u prosjeku iznositi oko pet posto godišnje, što naredne četiri godine znači povećanje za više od 20 posto. Dodatno će se povećati najniže penzije - napisao je, između ostalog, u pismu penzionerima i vlastoručno potpisao Novalić.

Priložio je uz pismo i grafikone o tome šta je on za penzionere učinio i šta će uraditi u narednom periodu. Nije Novalić zaboravio da „između redova“ nahvali i SDA, a sada, kada je ta stranka, uz očiglednu izbornu pljačku, i upisala najveći broj glasova, sada penzioneri očekuju i ispunjenje obećanja. No, ovih dana Novalić šuti, ali vjerovati je da naporno radi kako bi i ispunio obećanje.

Vjerovatno zato Novalić nema vremena ni da odgovori na upit „Dnevnog avaza” o tome koliko je uopće koštalo slanje pošte i iz kojih sredstava je plaćeno očigledno najskuplje pismo na svijetu. No, šalu na stranu. Situacija je itekako ozbiljna i jasno je da je Novalić obmanuo penzionere samo zarad promocije sebe i svoje stranke uoči izbora i da od januarskog povećanja penzija nema ništa.

Svjesni su toga mnogi penzioneri koji su proteklih dana javno iskazivali ljutnju i ogorčenje zbog Novalićeve zloupotrebe njihovih ličnih podataka, i što mu je Zavod penzijsko-invalidskog osiguranja dao te podatke, ali i stoga što ih zloupotrebljava u kampanji.

Zakonska obaveza

U razgovoru za „Dnevni avaz“ Redžo Mehić, predsjednik Saveza penzionera Federacije BiH, kaže da je i on pročitao Novalićevo pismo.

- Zapitao sam se kako samo još nije pisalo i uputstvo na koje biračko mjesto penzioneri treba da idu. Sve drugo je napisano - kaže Mehić.

Što se tiče Novalićevog obećanja o povećanju penzija, Mehić smatra da obećanja treba ispunjavati, ali da ne očekuje da će do toga i doći.

- Povećanje koje je najavljeno u januaru je vanredno, a po zakonu mora biti 15. aprila, što je ranije još utvrđeno. Dobro nije rekao 1. novembra, iako bi bilo bliže ljudima da je u ovoj godini rekao da će biti, pa da ne čekaju ni januar. Mene kao predsjednika Saveza penzionera niti su zvali niti obavijestili da će doći do povećanja. To je bilo iz vedra neba. Penzioneri su do sada više puta bili prevareni, tako da nije isključeno da se to opet desi i bude po onoj staroj „obećanje ludom radovanje“ - kaže Mehić.

Osim što je Novalić zloupotrijebio ovlasti pa direktno od Zavoda PIO/MIO tražio podatke bez saglasnosti i konsultacija s Vladom i ministrom rada i socijalne politike Veskom Drljačom (SBB), koji je, uz Vladu i Parlament FBiH, najviše zaslužan što je u ovoj godini došlo i do jednog povećanja penzija, premijer je najvjerovatnije penzionerima pismo za svoju i promociju SDA poslao o trošku građana!

A to je moralo itekako puno koštati. Zavisno od toga koliko mu je neko naplatio da sastavi onaj svojevrsni predizborni pamflet, pa dok su kupljene koverte, pa plaćene poštanske usluge za „direktnu poštu“ koja je ekspresno stigla na adrese penzionera, jasno je da je, ukoliko su ti troškovi po pismu iznosili i marku, sve koštalo najmanje 400.000 KM! I to je još jedna potvrda da je kampanja SDA finansirana iz javnih sredstava, što je nezakonito.

Predsjednik Saveza penzionera kaže da ni njima nije poznato iz kojih je sredstava plaćeno slanje pisama, ali da postoje indicije da su Novaliću ususret izašli „BH Pošta“ i Zavod PIO/MIO.

- Radi se o tome da je to bilo vjerovatno u saradnji s „BH Poštom“, uz onaj kredit koji Zavod uzima godišnje u iznosu onih naših 80 miliona, jer to je naš kredit i to naplate kamatu i prema tome našli su vjerovatno neku računicu da to „prebiju“ s „BH Poštom“ - kaže Mehić.

Mehić: Poručili su da smo „masa bez mozga“

- Premijer nije dobio aplauz od penzionera za ova pisma, ljudi su, maltene, popljuvali to pismo i tu izjavu iako su tamo bili samo hvalospjevi. Oni su ovim pismom htjeli da kažu da imaju u penzionerima jednu masu koja nema mozga - kaže Mehić.

Pokrenut postupak zbog zloupotrebe ličnih podataka

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH zatražila je od Zavoda PIO/MIO FBiH kompletnu informaciju o tome po kojem su osnovu ustupili premijeru FBiH lične podatke penzionera. Isti odgovor očekuju i od samog Novalića.

Kada dobiju odgovore, Agencija će se očitovati o tome šta je poduzela, rekao je za „Avaz“, Petar Kovačević, direktor te agencije. On je u više navrata ocijenio nedopustivim Novalićev potez da samoinicijativno i bez valjanog razloga traži i obrađuje lične podatke penzionera.

Prijave Tužilaštvu KS i CIK-u

Zbog Novalićeve zloupotrebe ranije je SBB najavio da će protiv njega podnijeti krivičnu prijavu i prijavu Centralnoj izbornoj komisiji (CIK). Inicijativa „Istinomjer“ je kontaktirala SBB i dobila odgovor da su prijave i poslane.

- Krivičnu prijavu smo podnijeli Tužilaštvu KS, kao i inicijativu CIK-u za pokretanje postupka po službenoj dužnosti protiv Fadila Novalića i njegove stranke - rekao je za „Istinomjer“ Damir Arnaut, potpredsjednik SBB-a.

Oštre reakcije zbog Novalićevog pisma stigle su i iz SDP-a, koji je ocijenio da je „spasilac Novalić u pismu, a zapravo predizbornom pamfletu, slagao sve što je mogao slagati”.

- Posebno pitanje je ko je sve slanjem ovog pisma penzionerima u Federaciji BiH prekršio zakon? Postavljamo pitanje premijeru da objasni građanima ko je platio slanje 400 hiljada pisama, da li je to uradio on iz svog džepa, da li je to uradio Ured premijera FBiH ili Vlada Federacije ili je to uradila „BH Pošta” javnim sredstvima po njegovom i nalogu SDA – pitali su iz SDP-a, ali ni oni odgovor još nisu dobili.

Brojni penzioneri su izrazili sumnju i da će njihovi podaci biti zloupotrijebljeni na izborima te da bi neko mogao glasati u njihovo ime. S obzirom na sve ono što se dešavalo na proteklim izborima, ta strahovanja sigurno nisu bez osnova