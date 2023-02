Ukrajinski ministar Vadim Černiš za "Avaz": Rusija želi utjecati na donošenje unutrašnjih odluka u BiH

Podržavajući kvazidržavne formacije u Moldaviji, Gruziji, pa i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji ili Grčkoj, Rusija želi da kontrolira donošenje državnih odluka kako bi ostvarila svoje ciljeve, kazao je u razgovoru za “Avaz” ukrajinski ministar privremeno okupiranih teritorija i interno raseljenih osoba Vadim Černiš.



Lokalna samouprava

- U bilo kojoj od ovih država naći ćete osobe koje su povezane sa zvaničnim Kremljem. Vidimo da Rusija želi da destabilizira Ukrajinu i spriječi integracije u Evropsku uniju i Sjevernoatlantski savez. Ali, moram reći da smo zaista ozbiljno proučili Dejtonski mirovni sporazum i znamo da ne trebamo iskustva prenositi na svoju državu. Mi ne možemo uzeti primjer BiH i iskoristiti ga u Ukrajini, mi smo unitarna država, ali s jakom lokalnom samoupravom.

Nećemo dozvoliti da ta lokalna samouprava stvara kvazidržavne institucije, jer znamo da iza toga stoji pokušaj Rusije da kreira poluge kojima će upravljati odlukama u Ukrajini, ali i u Evropi. Njihova politika po izgrađenom modelu podržava kvazidržave kako bi kontrolirala procese unutar određene države - pojasnio je Černiš.

Odgovarajući na pitanje o izjavama budućeg člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika o tome da naša država treba priznati Krim kao dio Rusije, Černiš je kazao da i u Ukrajini postoji mnogo političara koji imaju lošu naviku da nepotrebno pričaju o državnim odlukama.

- Ne obraćamo pažnju na izjave pojedinaca iz BiH, jer njihove izjave ne predstavljaju zvaničnu politiku države. Za mene je bitnije kad sigurnosne i obavještajne službe spriječe ulazak u BiH određenih osoba koje predstavljaju opasnost po nacionalnu sigurnost. To je državna odluka koja je donesena zbog situacije u Ukrajini – istaknuo je Černiš.

Dodao je da se Ukrajina neće uplitati u unutrašnje stvari BiH, a da želi pozvati sve građane BiH, ali i drugih država Balkana, da shvate da Rusija ovu regiju koristi da bi ostvarila svoje lične interese, koji su u suprotnosti s interesima stanovništva.

Različiti načini

- Za ostvarivanje takvih ciljeva Rusija koristi različite načine, počinjući od podmićivanja političara pa sve do ostvarivanja utjecaja kroz biznis. Mogu reći da postoje takvi pokušaju Rusije da ostvari utjecaj na BiH, ali i na ostale države regiona. Mislim da su države bivše Jugoslavije dovoljno propatile tokom raspada države i ratova. Rane koje su od tada ostale, još nisu u potpunosti zamladile, a Rusija to koristi i oživljava minule sukobe kako bi to iskoristila radi ostvarivanja svojih ciljeva – smatra Černiš.

Ipak, kako je kazao, mogućnosti za razvoj odnosa Bosne i Hercegovine i Ukrajine zaista su velike. Istaknuo je da postoji značajan potencijal koji, praktično, nije iskorišten.

- Trenutno koristimo možda jedan posto mogućnosti, a veoma nam je bitno da se ne obaziremo na statističke pokazatelje. Bitnije je da naše države dijele iste vrijednosti, kao što su Evropska unija – naglasio je Černiš.



Ukrajina će podržati članstvo BiH u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji

Sporazum o jačanju saradnje u oblasti turizma između BiH i Ukrajine spreman je za potpisivanje, a ministar Černiš izrazio je nadu da će uskoro biti i potpisan. Omogućit će i povećavanje broja uzajamnih turističkih posjeta.

U završnoj fazi su i formalnosti u vezi sa potpisivanjem sporazuma kojim će Ukrajina podržati članstvo BiH u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, što će, također, biti i podsticaj razvoju bosanskohercegovačke privrede.