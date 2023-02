Čović nakon sastanka s Izetbegovićem: Vidjet ćemo za Federalnu vladu, inšallah

Predsjednici Stranke demokratske akcije (SDA) i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Bakir Izetbegović i Dragan Čović sastali su se danas u Sarajevu, nakon čega je istaknuto da su spremni za uspostavu vlasti kada se za to stvore pravni uvjeti.

- Mi smo spremni uspostaviti vlast kad se za to stvore svi pravni uvjeti. Za Vijeće ministara BiH nema razloga da se odugovlači, u narednih nekoliko dana bismo trebali imati mandatara. U kantonima to ide, što se tiče sredina gdje kao stranka imamo kvalitet u broju zastupnika u skupštinama, to ćemo potencirati i raditi. Što se tiče Federalne vlade, vidjet ćemo, kao što bismo rekli - inšallah - kazao je Čović.



Komentirao je i današnju odluku Centralne izborne komisije BiH da će se raspodjela mandata iz kantonalnih skupština u FBiH vršiti prema popisu iz 2013. godine.

- Nama je neprihvatljivo sve što nije u skladu s odlukom Ustavnog suda. CIK je tu odluku donio, njihova je, za nas je legitimnost predstavljanja naroda osnova svega. To je ono što mogu sada reći. Imamo i tu apelaciju gospođe Krišto, u svakom slučaju nismo zadovoljni da bilo ko drugi to radi osim zakonodavca - rekao je Čović.



Bakir Izetbegović nakon sastanka rekao je novinarima da je SDA dostavila Čoviću prijedlog programa za buduće djelovanje, na koje nije bilo primjedbi.

- Mislim da se koalicija SDA i HDZ podrazumijeva i na državnom i federalnom nivou, gdje ove stranke čine većinu - rekao je Izetbegović.

No, nije optimista kada je riječ o formiranju Federalne vlade.

- Mir, stabilnost BiH, nastavak procesa pomirenja, stabilizacije prilika, reforme na EU i NATO putu, unutrašnje integriranje BiH, masovna izgradnja, zajednički su prioriteti i na tome se zasniva. Gospodin Čović insistira na Izbornom zakonu koji bi riješio onako kako ih vidi HNS i HDZ. Mi smo spremni nastaviti pregovore, spremni smo podržati ono što je gospodin Fulle svojevremeno predlagao. Vijeće ministara će ići relativno brzo, a s Federalnom vladom nismo optimisti - rekao je Izetbegović.