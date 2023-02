Dodik: Ako treba, fizički ću braniti policiju RS, protesti se velikim dijelom produciraju iz Sarajeva

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je povodom dešavanja na Trgu Krajine u Banjoj Luci da svaki policajac koji prekrši ovlaštenje i propise treba odgovarati i nijedan neće biti zaštićen, ali da, isto tako, nijedan policijac neće biti udaran.



- Ako bude trebalo da ja, Milorad Dodik, fizički branim policiju, ja ću je braniti - ne smije se tući policija jer se time onda tuče država - rekao je Dodik za Prvu TV.

On je ukazao da do toga nije moralo doći i da je trebalo "poštovati rad policije i države", kao što je poštuju u SAD u što se, kako je rekao, sam uvjerio.

Na konstataciju novinara da se policija RS ponašala grubo, Dodik je rekao da se policija ne može ponašati kako hoće i nije se ponašala kako hoće, te dodao da cijeli slučaj od njegovog početka prate brojne medijske špekulacije.

- Imate li nekog građanina koji je polomljen i izudaran. Sve su laži i špekulacije. Otišao sam u Klinički centar i tamo nikome nije polomljena ruka. Kako je moguće da je gospodinu Dragičeviću polomljena ruka, a da jučer, jeste li vidjeli, hoda bez povrede? Zašto vaše kolege, niko od njih nije prenio da mu nije prebijena ruka - upitao je Dodik.

On je naglasio da je šokiran što su neki ljudi na Trg Krajine doveli svoju malu djecu, kao i da niko tamo nije tučen nego privođen.

- I nisu ni tučeni i nemojte praviti od toga priču. Naguravanje neko, koje su mediji pretvorili u veliku priču. Dajte mi ijednog povrijeđenog koji je hospitaliziran, dajte ijednog kome je uslikana neka povreda. Imate ovog Šojića, koji je zavio onu okovratnicu glumeći neku povredu. Čak nije ni ljekar rekao da je povrijeđen, nego je sam to uradio. Mi ovdje sasvim normalno živimo, radimo, demokratsko pravo drugih je da to urade - rekao je Dodik.

On je negirao da je policija zabranila šetnju, rekavši da je policija saopćila da ne mogu na Trgu Krajine, a da su sinoć šetali i da će šetati i večeras.

- Demokratija, šta ćemo - rekao je Dodik.

Na konstataciju da onima koji šetaju nisu baš dali da se kreću slobodno, Dodik je upitao: "A, šta znači to slobodno?"

- Je l' da? A, šta znači slobodno? Da upadaju gdje hoće? Pa naravno da neće. I sad vam kažem da neće. Imaju mogućnost da šetaju svakom ulicom Banje Luke, ne smiju da diraju druge građane, da lome. Pod tim uvjetima mogu šetati koliko hoće. Mi smo napravili autoputeve, mogu hodati kud hoće - rekao je Dodik.

Povodom tvrdnje novinara da su proteste u Banjoj Luci podržali Mostar, Zagreb, Tuzla, Sarajevo i dio javnosti u Beogradu, Dodik je rekao: "Pustite vi Sarajevo, pa to se i produkuje iz Sarajeva najviše".

On je ponovio da u Beogradu "podršku daje onaj dio javnosti koja nema šta da ponudi Srbiji i koja samo kleveće i pokušava da lešinari na priči o tom stradalom momku o čijoj smrti, nažalost, još nema dokaza, ali te dokaze ovdje niko ne krije".

Dodik je poručio da poštuje bol Davora Dragičevića i da razumije da sve to nije jednostavno i podsjetio da je Dragičević bio dio operativnog tima policije za traženje istine, te da je jednog trenutka izašao iz tog tima.

- Čak je tražio od mene da ja imenujem lice koje je on smatrao da treba da bude na čelu tima, pa je smijenjen i postavljeno je lice koje je on tražio. Sve smo učinili što je tražio, ali se odjednom sve okrenulo. Odjednom su dolazeći izbori ove godine bili dovoljno jak razlog da se to mjesto tretira kao mjesto okupljanja opozicije i svih onih koji su protiv nas - naveo je Dodik.

On je dodao da su bili izbori i da je Republika Srpska "izabrala Vladu sa dvotrećinskom većinom, što osim Srbije nijedna vlada u okruženju nema". "Samo mi imamo", ukazao je Dodik.

Dodik je pozvao Davora Dragičevića i ljude oko njega da bez obzira na ranije neistine iznesene protiv njega lično i njegove porodice sjednu i da razgovaraju.

- Mislim da je to sistem jedne ozbiljne zablude i kreiranja jednog idealnog tipa i krivice koji ne postoji. To nigdje nema. Ja sam spreman da sa njim razgovaram, spreman sam pred vašim kamerama, evo vi organizirajte - pozvao je Dodik novinara Prve TV.

Na konstataciju da Dragičević samo traži istinu, Dodik je rekao da i on traži istinu, samo što ta istina nije kod njega.

- To je stvar tužioca i smatram da su ti tužioci loše radili svoj posao i da treba da odgovaraju. Ja ne mogu utvrditi odgovornost - naveo je Dodik.

On je ponovio da će istina o tome šta se desilo Davidu Dragičeviću biti poznata kada Tužilaštvo završi svoj posao i dodao da je Tužilaštvo nezavisno i da politička i izvršna vlast nema nikakav uticaj na njegov rad.

Odgovarajući na pitanje zašto nije reagirao odmah po izbijanju protesta, Dodik je rekao da smatra da kao političar ne treba reagirati.

- Riječ je o tužilačko-policijskoj akciji i svuda u svijetu su političari izvan toga - poručio je Dodik.