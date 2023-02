Sa 18 vozi bager, popravlja aute, zida kuće i sanja da vozi šleper

Lana Tatić iz Bosanske Dubice ima samo 18 godina i već vozi kamion, zna upravljati bagerom, popravlja automobile, bavi se zidarskim poslovima i sanja da jednog dana vozi šleper. Ništa u tom svemu pobrojanom ne bi bilo čudno da pred nama nije krhki, nježni djevojčurak duge plave kose i kao nebo plavih očiju.

Jedina na praksi

Zato valjda i ne treba mnogo zamjeriti onima koji se ne malo iznenade kad dovezu automobil na popravku, a pojavi se Lana. Buduća automehaničarka brzo ruši predrasude.

- Ovom vašem automobilu ništa ne fali, ali valjalo bi da je malo mlađi – govori nam pomalo mangupski Lana, dok ispod haube „detektira“ probleme.

Da smo stali zbog nekog kvara, vjerovatno bi ga začas i popravila, jer to joj je i struka. U junu naredne godine završava srednju školu i to kao jedina djevojka u razredu. - Od osnivanja Srednjoškolskog centra „Nikola Tesla“ mislim da nijedna djevojka nije završila ovaj zanat. Kad sam se upisivala za automehaničara, bili su u čudu, diskretno su pokušali da me odgovore, ali eto, nisu uspjeli. Sad sam jedina na praksi u jednom od automehaničarskih servisa - priča Lana, koja je uz oca naučila voziti i voli kamione.