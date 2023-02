Djevojka rutinski barata dizalicama i gedorama, skida i montira gume

Većina njenih vršnjaka radije bi duže spavala, vrijeme potrošila na izlaske, ljetovanja ili zimovanja, ali Goraždanka Selmedina Marić svaki slobodan trenutak provodi u vulkanizerskoj radnji svog oca Omera pod nazivom „Felga“. Simpatična 20-godišnjakinja rutinski barata dizalicama i gedorama, skida i montira gume na automobilima, na niskim temperaturama njihovim ljubimcima vraća ljepši izgled, dok kod vlasnika izaziva najprije nevjericu, a zatim osmijeh i divljenje.

Propao vikend

- Ko dođe prvi put, uvijek se iznenadi, pa obazrivo traži da to ipak babo preuzme, ali na kraju on provjeri jesam li dobro zavrnula šarafe i svi se smijemo. Od vršnjaka čujem svakakve komentare. Kako možeš, ja ne bih mogao, kako možeš poraniti, za vikend i raspust biti tu, ali nešto je jače u pitanju. Ako ne dođem ovdje, propao mi je vikend i svi znaju da će me naći tu – kaže Selmedina.