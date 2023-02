Blok SDA - LS - SBiH trenutno ima većinu u Skupštini BPK Goražde

- Rezultati izbora su pokazali da je politička scena usitnjena, s puno stranaka s različitim navikama i vrlo je teško sklopiti koaliciju. Rukovodili smo se time da je bolje da budemo u koaliciji s manje stranaka nego sa 7-8 stranaka, gdje je vrlo teško pomiriti različite interese. Svakako da je koalicija sa 13 poslanika vrlo upitna i mislimo da će narednih dana neki od poslanika iz Građanskog bloka pristupiti ovoj koaliciji - kaže Halilović.

Predsjednica KO DF-a Edita Velić ističe da je Sejad Tatarin bio najslabija karika u Građanskom bloku i da su na njega i bili usmjereni najjači pritisci pod kojima je na kraju i popustio.

- S obzirom na to da je on poslanik iz reda ostalih, to ništa ne mijenja u kontekstu daljnje uspostave Skupštine i Vlade, jer i dalje je jednak broj poslanika u Klubu Bošnjaka kod jednih i kod drugih.

Dakle, još ništa nije gotovo i u narednoj sedmici će se dešavati neke druge stvari. Ni drugoj strani nije velika sreća imati "klimavih" 13 poslanika. U ovom trenutku u Građanskom bloku je 12 poslanika i bez nas se ne može ništa uraditi u kontekstu uspostave vlasti. Ostajemo čvrsti i tražimo rješenje, niko od poslanika Građanskog bloka neće "iskočiti", a nisam siguran da je to slučaj s drugom stranom – dodaje Velić.