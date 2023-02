Dodik: Ovo je inicijativa za razdruživanje BiH, SNSD prekida sve razgovore sa SDA

U sjedištu Republike Srpske u Istočnom Sarajevu Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH održao je konferenciju u povodu inicijative SDA.

Podsjetimo, SDA je najavila da će pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja naziva bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska.

Naveli su da je dugogodišnja praksa institucija vlasti entiteta RS pokazala da je dosadašnji naziv tog entiteta intenzivno i efikasno korišten u svrhu diskriminacije i isključivanja druga dva konstitutivna naroda - Bošnjaka i Hrvata.

Dodik je rekao da je ovo kap koja je prevršila svaku mjeru. On je poručio da je to neprihvatljivo, da neće učestvovati u radu Predsjedništva ukoliko do toga dođe, te da SNSD prekida sve razgovore sa SDA.

Istakao je da je RS ustavna i međunarodno priznata i po ocjeni Venecijanske komisije iz 2005. godine.

- Osnova za donošenje Dejtonskog sporazuma bili su ženevski i njujurški sastanci gdje je utvrđeno da je RS strana u dogovaranju Dejtonskog sporazuma, a kasnije potvrđeno u Njujorku gdje je još jednom RS potvrđena kao strana oko uspostavljanja mira u BiH. Ranije, oni koji se smatraju tvorcem Dejtonskog sporazuma, je govorio protiv toga da RS ostane uopšte kao teritorijalna zajednica ali je Izetbegović pristao na njenu egzistenciju. To sve govori da je RS neupitna. Zbog toga je neprihvatljiva bilo kakva inicijativa - poručio je Dodik.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je rekao da je inicijativa SDA postojala i ranije i da ju je pokrenuo Sulejman Tihić, ali ju je pod utjecajem stranaca povukao.

- SDA ovom inicijativom želi da problematizuje Republiku Srpsku. U Ustavu BiH u Članu 1. stav 3 piše da je BiH sastavljena od dva entiteta - FBiH i RS. Samim tim RS je ustavna kategorija i ne može se dovesti u pitanje njeno ime - rekao je Dodik.

Dodao je da ukoliko ova inicijativa krene u formalnom obliku, neće čekati odluku Ustavnog suda već je to inicijativa za razdruživanje BiH.



- RS nema namjeru da trpi i da čeka ishod jer nema povjerenja u odluku Ustavnog suda - kategoričan je on.

Dodao je da će zatražiti zasjedanje NSRS ukoliko bude aktivirana ova inicijativa, a bit će preispitan i način njegovog učešća u radu Predsjedništva BiH.

Najavio je da će sutra održati sastanak sa liderima svih partija u NSRS i PSBiH na kojem će se raspravljati o inicijativi SDA.

- Predložit ćemo mjere koje će biti adekvatne - kazao je lider SNSD-a.

Potcrtao je i da ovo nije pamet SDA, nego da ih je neko savjetovao.

– Pozivam SDS da nam se pridruži u zajedničkoj borbi, jer ovo dolazi samo pet dana nakon što je turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan izjavio da treba mijenjati Dejtonski sporazum – kazao je Dodik.