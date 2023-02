Dr. Zulfo Godinjak: Sebija Izetbegović laže da je zbog mene izgubila dijete!

Poznati ginekolog dr. Zulfo Godinjak odgovorio je direktorici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Sebiji Izetbegović, koja ga je na današnjoj konferenciji za novinare optužila za „nemar“, odnosno da „nije znao napraviti dijagnostiku“, te da je zbog njega izgubila dijete prije 30 godina.



Dr. Godinjak, inače jedan od onih koji su nakon što je dr. Izetbegović došla na čelo KCUS-a otišli u penziju, danas radi privatno.

- Ona je na Kliniku došla s mrtvom bebom. To može potvrditi primarijus Jusuf Jahić, koji je bio glavni dežurni doktor tu noć, a i prijatelj s porodicom Izetbegović. On je, kad sam mu rekao da je snaha predsjednika Izetbegovića na stolu s mrtvom bebom, rekao: „Ništa vi nemojte, ja sam njihov prijatelj, ja ću to riješiti.“ O tome ima njegova izjava. Laž je da je dijete gore umrlo, za šta me optužila. Čak je dr. Jahić dao izjavu o tom slučaju – kazao je za „Avaz“ Godinjak.

Navodi da ona njega pokušava okriviti za smrt bebe.

- Sebija Izetbegović tada je izgubila žensko dijete. Mene je prozvala jer sam je ja tada primio. Ja znam ko je ona i šta je ona. Za to što ona mene optužuje sada postoji drugi razlog. Privatno se sada obračunava – kazao je Godinjak.