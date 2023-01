Košarac: Koalicija SDA s DF-om usložnit će odnose s HDZ-om, što će usporiti formiranje vlasti, ali i evropski put BiH

Staša Košarac, predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, komentirajući potpisivanje sporazuma o ulasku u vlast SDA i DF-a, ocijenio je da to može usložniti odnose između SDA i HDZ-a BiH, a samim tim da može utjecati i na dinamiku formiranja Vijeća ministara BiH.



- Iako je legitimno pravo političkih predstavnika da dogovaraju bilo kakav odnos o tome ko treba predstavljati Bošnjake u vlasti, ipak smatram da će ulazak DF-a u vlast usložniti odnose između SDA i HDZ-a BiH. To će zakomplicirati situaciju, a možda postoje političke strukture koje to i žele da bi ovo Vijeće ministara ostalo što duže. A on je potpuno suprotan volji birača. Na kraju krajeva, i zvaničnici EU su rekli da se ne može ignorirati volja birača ove zemlje. Vidljivo je da SDA na ovaj način usporava evropski put BiH, jer mi nećemo moći dobiti kandidatski status bez konstituiranih organa vlasti. Znači, taj proces formiranja vlasti SDA vjerovatno na ovaj način usložnjava i ne samo ovim, već poodavno je na sceni usložnjavanje i očigledno imamo situaciju koja neće doprinijeti stabilizaciji i političkih i nekih drugih prilika u BiH. Naprotiv, samo će ih produbljivati sve više i više. Umjereni sam optimista, ali vidjet ćemo u narednim danima šta će se dešavati - kazao je Košarac.

On je kazao da SNSD ostaje pri ranijim stavovima kada je u pitanju formiranje Vijeća ministara BiH.

- Ono što ja mogu reći s aspekta SNSD-ovih stavova jeste činjenica da su hrvatska i srpska „reprezentacija“ za taj nivo konstituiranja vlasti već poznate nekoliko mjeseci i da čekamo ko će, osim SDA i DF-a, činiti tu reprezentaciju bošnjačke komponente za sastavljanje Vijeća ministara. Mi smo i dalje stava da je davno trebalo konstituirati Vijeće ministara u skladu sa zakonom, da tu postoje svi uvjeti, da je neophodno poštovati volju građana i birača ove zemlje. Vidim da je tu zastoj zbog unutrašnje potrebe SDA koja, rekao bih, ima unutrašnje probleme, unutrašnje frakcije, a mi i dalje stojimo na stanovištu da, u skladu s Ustavom BiH, treba sastaviti zajednički nivo organa, prije svega, Vijeće ministara. Mi imamo svoje kapacitete i u Predsjedništvu i u PSBiH i jednostavno smatramo da kroz implementaciju formiranja Vijeća ministara treba krenuti u implementaciju politika koje su u interesu svih građana ove zemlje. SNSD ne odustaje od toga da predsjedavajući Vijeća ministara bude Srbin iz SNSD-a. Tri ministarske pozicije pripadaju srpskom narodu iz RS, tri bošnjačkom narodu i tri hrvatskom, sad na koji će način DF ili neko drugi ući u taj paket, ne znam, ali ono što je potpuno jasno, naš format ćemo odlučno politički braniti s aspekta naših primarnih i bazičnih političkih ciljeva - zaključio je Košarac.