Kavazović: Smisao našeg postojanja je činiti dobro, a sprečavati zlo

U prisustvu nekoliko stotina vjernika u Goraždu je svečano otvorena džamija El-Dželahima u naselju Obarak. Izgradnju džamije u naselju, koje je tokom rata bilo na prvoj liniji odbrane, inicirali su mještani, a početna sredstva izdvojile su i porodice, vakifi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Oko 4.000 stanovnika ovog dijela grada, umjesto malog mekteba, sada je dobilo objekt u koji je investirano više od 750.000 KM.

I u Baćcima, na ulazu u Goražde iz pravca Foče, izgradnju džamije koja nosi ime rahmetli Mufida Sokolovića finansirali su mještani, ali najveći vakif za prvu fazu radova bila je ugledna porodica Sokolović, porijeklom iz okoline Rudog. Sredstva za završetak oba projekta, vrijedna više od 1,5 miliona KM, nakon početnih radova, osigurao je Generalni sekretarijat za vakufe Kuvajta.

- Moji Bošnjaci, muslimani, članovi IZ su u ova dva naša objekta uložila više od pola miliona maraka. To je ono što nam je najdraže i najvažnije. Daljnje učešće naše braće iz Kuvajta i Emirata je bilo samo zamajac da se ovo privede kraju – poručio je muftija goraždanski Remzija ef. Pitić.

Na svečanosti, kojoj su uz zvaničnike BPK i Rijaseta IZ prisustvovali i ambasador Kuvajta u BiH Abdulaziz Ahmad Hasan el-Šarah, generalni sekretar Generalnog sekretarijata za vakufe Kuvajta Muhamed Eldželahime, gosti iz UAE, predsjednik Mešihata IZ u Srbiji Mevlud ef. Dudić i drugi gosti, dodijeljene su vakufname i razmijenjeni darovi.

Reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović podsjetio je na kur'anski ajet po kojem svi muslimani svijeta pripadaju jednom narodu te istakao kako je teško spomenuti sva imena i stotine džamija, mekteba, bolnica, puteva i škola koje su dobročinitelji iz muslimanskih zemalja izgradili u BiH.

- Lakše je ljudima zlo činiti. To nije teško. To može svaka budala. Ali iscijediti dobro iz čovjeka, iz njegova srca, to mogu samo oni koji su predani dragom Bogu, oni koji znaju da postoji dan kada ćemo svi polagati račun za ove nimete koje nam je Allah dao na ovom svijetu. Zato vas, bosanske muslimane, upozoravam da je smisao našeg postojanja činiti dobro, a sprečavati zlo – kazao je Kavazović.

On je dodao kako se ovih dana muslimanima „nameću problemi kojih nikad nije bilo kod nas“, ali da su muslimani uvijek čuvali svoju porodicu i trebaju pokazati suzdržanost i u svemu mudro postupiti.

- Apeliram na sve ljude, na vas, muslimane, posebno, nemojte nikada vi biti prvi koji će drugima nasilje činiti. Dvije stvari su nam direktno zabranjene. Jedna je da se porocima približavamo, a druga – nemojte ljudima nasilje činiti. To su dva imperativa kur'anska – istaknuo je Kavazović.

Upozorio je da se puno toga dešava oko nas, ali da to nikome ko živi na ovim prostorima nije ništa čudno.

- Svako malo, svako 20, 30, 50 godina najdalje, mi moramo opet teška bremena nositi. Zato apeliram na vas, ostanite braća i sestre, nemojte se dijeliti. Ulazit će mnogi među nas, dozivati nas na svoje strane, a samo je jedna naša strana. Samo je jedna Kibla. Svaka druga strana je njihova i protiv nas. Nemojte imati iluzije o tome da nam je bilo ko bliži do mi sami sebi, naš prvi komšija, naš brat i sestra – dodao je reisu Kavazović.