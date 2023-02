Dodik: SNSD će još samo naredne sedmice učestvovati u razgovorima sa SDA

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će se predstavnici te stranke još samo naredne sedmice sastati s predstavnicima Stranke demokratske akcije (SDA) te da više neće trošiti vrijeme na sastanke koji, kako kaže, ne daju rezultate u vezi s formiranjem vlasti na nivou BiH.

Istakao je da ne može biti ništa od zahtjeva za formiranje novih resora u Vijeću ministara BiH.

- To je strategija koju je SDS postigao s predsjedavajućim Vijeća ministara Denisom Zvizdićem, što se vodi u njegovom ekspozeu od prije četiri godine – ustvrdio je Dodik novinarima u Banjoj Luci.

Na sceni je, kaže, blokada ustavnih prava Srba, jer se blokira implementacija izborne volje na izborima.

Odbacio je kao neprimjerene jučerašnje kritike međunarodnih zvaničnika u BiH u vezi s predloženim nacrtima zakonima o javnom redu i miru, ističući da je to direktno miješanje u unutrašnje stvari.

- Pozivam ih da se prestanu miješati u unutrašnje stvari u RS. Niko nikome nije zabranio mirne proteste. Znate da su i protesti na banjalučkom trgu trajali više od 200 dana bez odobrenja, a onda stranci nama kažu da to treba da dopustimo. Šta da dopustimo, je li oni to ovdje kreiraju neke proteste - upitao je on.

Kaže i da MUP RS ne treba dostavljati svoje dokumente međunarodnim ekspertima i ambasadama da oni odlučuju o njima te da će tražiti da se s tim prekine, ukoliko je takva praksa.

Ti zakoni će, kaže, biti predmet parlamentarne rasprave, a pita i šta bi bilo kada bi RS prepisala zakone o pravima policije u Americi i da li bi ambasador te zemlje u BiH to zaustavio.

- Zamislite, u tom saopćenju piše i da treba pojačati evropski put BiH, a Velika Britanija izlazi iz EU. Time nam vrijeđaju inteligenciju – rekao je Dodik.

Najavio je da će biti obavljeni razgovori i s medijskom zajednicom, kojoj neće biti onemogućeno da radi svoj posao, ali je protiv zloupotreba.

Dodik ističe i da se zalaže da novinari dobiju status službenih osoba, ali i dodaje da to sa sobom povlači i određene odgovornosti.