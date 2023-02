U Višegradu obilježen dan ruskih dobrovoljaca koji su učestvovali u agresiji na BiH

On dodaje da bosanska zemlja ne prihvata nikog sem bosanskog čovjeka – Bošnjaka, Srbina, Hrvata ili ostalog. – Kalendar kojeg je napravila Vlada RS u dobroj mjeri vrijeđa sve koji nisu Srbi, a žive na prostoru entiteta RS. Pogotovo povratnike u Višegrad. Potrebno je da država vrši svoju funkciju. Da prije svih drugih, međunarodne zajednice i svijeta, država ne dozvoli onima, koji su se prije više od 20 godina ogriješili od ovu zemlju, da je danas pohode, provocirajući žrtve i one koji su odbranili BiH – ističe Memišević.

Revolt je prisutan i kod žrtava agresije na BiH. Predsjednik Medžlisa IZ i Skupštine općine Višegrad, Bilal Memišević, ističe kako je upravo činjenica da Rusi toliko godina nakon rata šetaju po Višegradu i polažu cvijeće na spomen obilježja svojim sunarodnjacima, dokaz da je na BiH izvršena agresija. – Ako nije tako odakle onda na bosanskoj zemlji ruski ili srbijanski vojnici? Hiljadugodišnja historija BiH je zabilježila da su kroz ovu zemlju prodefilovale razne vojske, ali njih danas nema, a Bosne ima i biće je do sudnjeg dana. To je poruka danas onima koji su i ratovali i došli da polože cvijeće – kaže Memišević.

Viktor Vladimirovič Zaplatin, komandant 1. dobrovoljačkog odreda u VRS, objašnjava da je odred formiran u Rusiji, od kozaka Moskve, Dona i Saratova, te da je u Višegrad stigao na Novu godinu, 1993. – Motiv je bio, ništa drugo, pomoći bratskoj Srbiji. Zvanična politika Rusije u to vrijeme nije dozvoljavala pomoć Srbiji, tako da je sva pomoć išla od naroda – kaže Zaplatin.

Oni su došli sa planom da ubijaju

To je nastavak retrogradne ideologije i zaslužuje osudu, pogotovo zbog toga što se ovakvi događaji organiziraju i podržavaju od strane RS, kazao nam je Fikret Bečirović, viši naučni saradnik u Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA.

- Činjenica je da su u BiH ratovali strani plaćenici iz Rusije, Grčke, Ukrajine, Rumunije i drugih zemalja i njihov broj je veći od procjena, jer neki su dolazili i inkognito. Poznato je da je grčka zastava isticana prilikom osvajanja Srebrenice. Sada RS pokušava pokazati da ima „starijeg brata“ iza sebe, da imaju Ruse. Nemoguće je ovo zaustaviti sve dok ne poraste kolektivna svijest u srpskom narodu da je to što čine i sa Ravnogorskim pokretom, i sada sa Rusima, veličanje zločina. To su zločinci koji su došli da ubijaju sa predumišljajem. Koliko to grozno zvuči, ali svi oni koji su dolazili iz Niša, Beograda, Moskve, bilo odakle, kad su krenuli od kuće, krenuli su sa planom da ubijaju – ističe Bečirović.