Dodik: Situacija s Vijećem ministara BiH je kao u "Đekni"

​Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, situaciju s Vijećem ministara BiH uporedio je sa serijom "Đekna".

- To je kao u ''Đekni''. To je Bosna i Hercegovina u kojoj je veoma teško uspostaviti funkcioniranje zbog nemogućnosti bazičnog dogovora, zbog koncepcije kako je napravljena, tako da je stalno u nekom iščekivanju - istakao je u intervjuu za Sputnjik Dodik.

On je dodao da je formiranje vlasti samo dio neke vrste kamuflaže koja treba da potvrdi da se nešto radi.

- I ovaj put se vide različite političke ambicije, Bošnjaka koji bi htjeli da dominiraju u svim procesima, pa i u procesima formiranja vlasti, bez obzira na ustavni poredak ili na Izborni zakon i izbornu strukturu - kaže Dodik.

Bošnjaci, dodaje Dodik, pokušavaju da se nametnu kao najvažnija nacija.

- Ovaj put to ne može. RS je svjesna svog položaja i svojih prava na nivou BiH i ništa ne očekujemo da nam Bošnjaci daju, nego očekujemo da ono što pripada RS, Srbima, a u Ustavu piše da RS bira jednu trećinu ministara. Od devet, to je tri. Prema tome, nama niko ništa ne treba dati, mi to imamo zagarantirano Ustavom - tvrdi predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Razlog koji se navodi za odbijanje da se formira Vijeće ministara je Akcioni plan za članstvo u NATO (MAP).

- Onda oni nama kažu da MAP nije učlanjenje u NATO. Ali tamo piše da je to plan za pristupanje. Pa šta je onda to? Ako ste u prvom koraku odlučili da idete tamo, u trećem koraku će vas pitati što ste odlučili da se krećete ka tome. RS je jasno rekla i mi ne kalkuliramo tim stavom, Srbija je vojno neutralna. Bošnjaci insistiraju na NATO, kao da je pitanje izbora ili potvrđivanje Vijeća ministara stvar odlučivanja o NATO. To nigdje ne piše. Mi s NATO-om imamo saradnju u okviru Partnerstva za mir, imamo saradnju u okviru IPAP i tu se odvijaju mnoge od tih aktivnosti. I u ovom trenutku RS uopće nije spremna da postavlja pitanje daljnjih institucionalnih ili ugovornih jačanja s NATO-om, imajući u vidu naše opredjeljenje o vojnoj neutralnosti - objasnio je Dodik.

Na novinarsko pitanje o postojanju britanskog štaba za borbu protiv „malignog ruskog utjecaja“ u Sarajevu te 40 britanskih specijalaca koji su došli “po zadatku”, Dodik je kazao da su “oni bili zaduženi da se bore za svoje favorite na izborima, a to nisam bio ja”.

- Pa ipak sam prošao. Dakle, ni oni nisu svemogući. Do nas je ovdje, mi im previše dajemo značaja. Ako već znamo da su ovdje, onda se tome treba suprotstaviti. Mi smo u to vrijeme jurili te ljude - ispričao je Dodik.

On je kazao da maligni utjecaj imaju Britanci.



- To je maligni utjecaj, jer oni žele zastrašivanjem, podmetanjem, lansiranjem afera da se bore protiv „ruskog utjecaja“. Ali imaju problem jer ovdje svaki čovjek osjeća poštovanje prema Rusiji i onome što Rusija radi. Bio sam s Putinom najmanje deset puta, nikada nije rekao da nešto treba da se uradi, uvijek je pitao kako može da pomogne i zamolio je da čuvamo mir. Ako je to maligni utjecaj, onda sam ja prvi na spisku ruskih ljudi - zaključio je Dodik.