Karl Bilt: Odustati od ideje promjena granica na Balkanu, jer bi to moglo dovesti do rata

Karl Bilt (Carl Bildt), prvi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu i poznati švedski političar, na svom Twitter nalogu osvrnuo se na današnji sastanak balkanskih lidera s Angelom Merkel i Emanuelom Markonom (Emmanuel Macron) u Berlinu.



- Važan mini samit o balkanskim pitanjima održava se danas u Berlinu. Nastoji se oživiti zaustavljeni dijalog Srbije i Kosova. No, ideje o korekcijama granica moraju se otkloniti. O tome sam već pisao - objavio je Bilt.

Uz post je dao i link na tekst koji je objavio u avgustu prošle godine u ''The Washington Postu''.

U njemu on upozorava da bi bilo kakva razmjena teritorija između Srbije i Kosova po etničkom principu i uz razmjenu stanovništva dovela do rata na Balkanu. Dogovor Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, i Hašima Tačija, kojim bi bila izvršena razmjena teritorija Kosova u rejonu Kosovske Mitrovice, za Preševsku dolinu u Srbiji, dovela bi do rasplamsavanja želja bosanskih Srba za odvajanje iz Bosne i Hercegovine i pripajanje Srbiji, ali i Albanaca iz Makedonije, koji bi se onda htjeli ujediniti s Kosovom.



- Time bi bila otvorena Pandorina kutija. Novi ratovi i krvoprolića desili bi se ne samo na Balkanu - upozorio je Bilt.