Zilha Ademaj v. d. direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja KS

Vlada Kantona Sarajevo na današnjoj je sjednici smijenila direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Samira Turkovića. Na tu poziciju za vršioca dužnosti imenovana je Zilha Ademaj, donedavna ministrica zdravstva KS.

Vlada Kantona Sarajevo na današnjoj je sjednici smijenila direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Samira Turkovića. Na tu poziciju za vršioca dužnosti imenovana je Zilha Ademaj, donedavna ministrica zdravstva KS.

Turković je odavno na razne načine pokušavao ostati na ovoj poziciji. Nakon što je Vlada krajem marta ove godine pokrenula njegovu smjenu, on je otišao na bolovanje kako bi to spriječio. Kasnije je bio nedostupan za uručenje obavještenja o pokretanju smjene, a sve s ciljem kako bi pravnim proceduralnim začkoljicama spriječio svoju smjenu. No, očito, to mu nije uspjelo.